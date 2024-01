ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

By-Carol Mac Cloud

All day long, everyone in the whole wide world walks around carrying an invisible bucket. You can’t see it, but it’s there. You have a bucket. Each member of your family has a bucket. Your grandparents, friends, and neighbours all have a bucket. Everyone carries an invisible bucket.

সারা দিন সারা বিশ্বে সবাই এক অদৃশ্য বালতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তুমি এটি দেখতে পাবে না, কিন্তু এটি আছে। তোমার একটা বালতি আছে। তোমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের একটি বালতি আছে । তোমার দাদা-দাদি, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সবার একটি বালতি আছে। প্রত্যেকেই একটি করে অদৃশ্য বালতি বহন করে।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

