সংস্কৃতি ও প্রথা - সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র, অধ্যায় ৪ | এইচএসসি ২০২৪

পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুসারে

[এর আগের প্রকাশিত লেখা]

৩৮. ‘Civilization is like a body, culture is its soul’—এ উক্তিটি কাদের?

ক. ম্যাকাইভার ও পেজের

খ. সরোকিন ও পেজের

গ. গিসবার্ট ও বটোমোরের

ঘ. অগবার্ন ও নিমকফের

৩৯. ‘সংস্কৃতি মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়, পক্ষান্তরে সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত’—উক্তিটি কার?

ক. অগবার্নের খ. গিসবার্টের

গ. গিন্সবার্গের ঘ. কান্টের

৪০. কোন গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত?

ক. অন্তগোষ্ঠী খ. বহিঃগোষ্ঠী

গ. মাধ্যমিক গোষ্ঠী ঘ. সামাজিক গতিশীলতা

৪১. একই ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও ভাষার জনগোষ্ঠী নিয়ে কী গঠিত হয়?

ক. সমাজ খ. সম্প্রদায়

গ. সংঘ ঘ. গোষ্ঠী

৪২. সংঘ বলতে বোঝায়—

i. স্বেচ্ছায় একত্রিত হওয়া

ii. জন্মগতভাবে সদস্য হওয়া

iii. কতিপয় সাধারণ লক্ষ্য অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৩. গিসবার্ট প্রতিষ্ঠানকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ক. ট্রেন খ. চাকা

গ. নদী ঘ. সাগর

৪৪. ‘প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ কর্তৃক গৃহীত এমন এক স্থায়ী ব্যবস্থা, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে’—কে বলেছেন?

ক. বার্নস খ. ম্যাকাইভার

গ. এলউড ঘ. গিসবার্ট

৪৫. কোনটি প্রতিষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্য?

ক. দীর্ঘস্থায়িত্ব খ. স্বল্পস্থায়িত্ব

গ. পরিবর্তনশীলতা ঘ. স্থির

৪৬. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কেন?

ক. মানুষের প্রয়োজনে খ. রাষ্ট্রের প্রয়োজনে

গ. আইনের প্রয়োজনে ঘ. সংঘের প্রয়োজনে

৪৭. সমাজ সর্বদা কীরূপ?

ক. পরিবর্তনীয় খ. স্থিতিশীল

গ. পরিবর্তনশীল ঘ. স্থবির

৪৮. ‘প্রথা হলো গোষ্ঠী কর্তৃক গ্রহীত সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণ কৌশল, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বজায় থাকে’—সংজ্ঞাটি কার?

ক. ম্যাকাইভারের খ. বোগারডাসের

গ. অগবার্নের ঘ. গিন্সবার্গের

৪৯. প্রথার সঙ্গে কোনটি জড়িত থাকে?

ক. মূল্যবোধ খ. নৈতিকতা

গ. গ্রহণযোগ্যতা ঘ. বাস্তবতা

৫০. লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত—

i. শিষ্টাচার

ii. আদব–কায়দা

iii. ন্যায়নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫১. প্রথার বৈশিষ্ট্য হলো—

i. প্রথা সমাজে সদা বর্তমান

ii. প্রথায় মূল্যবোধের প্রশ্ন বর্তমান

iii. প্রথা সামাজিক বিধানের নামান্তর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫২. লোকরীতির বৈশিষ্ট্য হলো—

i. এটি সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে

ii. এটি অস্থায়ী প্রকৃতির

iii. এটি ধর্মের অনুমোদনের ফসল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪: ৩৮. ক ৩৯. ঘ ৪০. ক ৪১. খ ৪২. খ ৪৩. খ ৪৪. ঘ ৪৫. ক ৪৬. ক ৪৭. গ ৪৮. খ ৪৯. ক ৫০. ঘ ৫১. ঘ ৫২. খ

মোহাম্মদ জসিমউদ্দীন, প্রভাষক, মোহাম্মদপুর মডেল কলেজ, ঢাকা