শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। এ রকম একটি বিষয় হলো মৌলিক সংখ্যা।
মৌলিক সংখ্যা
যে সংখ্যাকে ১ এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না, তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।
উদাহরণ: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা।
অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা হলো এমন স্বাভাবিক সংখ্যা, যার কেবল দুটি উৎপাদক বা গুণনীয়ক থাকে: ১ ও সংখ্যাটি নিজে।
মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে?
গণিতের ভাষায়, মৌলিক সংখ্যা হলো ১–এর চেয়ে বড় এমন স্বাভাবিক সংখ্যা, যার কেবল দুটি পৃথক উৎপাদক বা গুণনীয়ক থাকে: ১ ও ওই সংখ্যা নিজে। মৌলিক সংখ্যাকে ‘প্রাইম নাম্বার’ বলা হয়ে থাকে।
উদাহরণ:
৩ একটি মৌলিক সংখ্যা। কারণ, একে ১ ও ৩ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না।
৭ একটি মৌলিক সংখ্যা। কারণ, একে ১ ও ৭ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না।
কী কী মৌলিক সংখ্যা
কিছু পরিচিত মৌলিক সংখ্যা হলো: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩.
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
১ মৌলিক সংখ্যা নয়: সংখ্যা ১–কে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারণ হলো, এর কেবল একটিই উৎপাদক, ১। মৌলিক সংখ্যার দুটি পৃথক উৎপাদক থাকা আবশ্যক বা থাকতে হবে।
২ একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা: ২ একটি মৌলিক সংখ্যা এবং এটিই একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা। অন্য সব জোড় সংখ্যা ২ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় তারা মৌলিক হতে পারে না।
১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে?
১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মোট ২৫টি মৌলিক সংখ্যা আছে।