মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের ইংরেজি প্রস্তুতি

কী কী টপিকস পড়া প্রয়োজন?

ইংরেজিতে অসংখ্য টপিকস রয়েছে। যেকোনো টপিকস থেকেই প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু আগের বছরের প্রশ্নগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নির্দিষ্ট কিছু টপিকস থেকে প্রায় প্রতিবছরই প্রশ্ন আসে। এসব টপিকস সবার আগে শেষ করবেন। এগুলো হলো—

1. Synonyms and Antonyms+Vocabulary.

2. Parts of speech+Appropriate preposition.

3. Tense

4. Right form of verb.

5. Subject verb agreement

6. Sentence correction

7. Phrases and clauses

8. Translation+Proverb+Spelling

9. Number +Gender.