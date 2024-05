বাংলা - ষষ্ঠ শ্রেণি

Future Lies in Present

Language Focus

Noun: Noun is a part of speech. A noun is a word that names a person, place, thing, or idea; e.g., boy, girl, Pintu, Naureen, water, gold, Bangladesh, honesty, etc.

Sometimes verbs with -ing act as nouns. e.g., walk + ing = walking: Walking is a good exercise.

Usually, a noun is a single word. Sometimes, it is made with two or more words. Then, it’s called ‘Compound Noun’ e.g. What a beautiful swimming pool! (swimming pool)

ভাষার আলোকপাত

Noun হচ্ছে Part of Speech. যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, স্থান, বস্তু ও ধারণা (গুণের নাম) কে বোঝায় তাকে Noun বলে । যেমন ছেলে, মেয়ে, পিন্টু, নওরীন, পানি, স্বর্ণ, বাংলাদেশ, সততা ইত্যাদি। মাঝেমধ্যে verb–এর সঙ্গে ing যু্ক্ত হয়ে কিছু শব্দ Noun–এর কাজ করে । যেমন Walk+ing= Walking Walking is a good exercise.

সাধারণত Noun একটি একক শব্দ, মাঝেমধ্যে দুই বা ততোধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে Noun হতে পারে । যেমন- What a beautiful swimming pool! (এখানে swimming pool টি Noun)

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা