ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

Bellerophon of Greece (পর্ব - ১)

Once a young shepherd Bellerophon lived in Greece. He lived in a hut on the bank of a river by the mountainside. He used to work from dawn to dusk.

একসময় এক তরুণ মেষপালক বেলেরোফোন গ্রিসে বাস করতেন। তিনি পাহাড়ের ধারে নদীর তীরে একটি কুঁড়েঘরে থাকতেন। তিনি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতেন।

He passed his days by cooking food, cutting wood, getting water, washing clothes, looking after the animals, and doing hundreds of other things.

খাবার রান্না করা, কাঠ কাটা, জল আনা, কাপড়চোপড় ধোয়া, পশুপাখির দেখাশোনা করা এবং আরও শত শত কাজ করে তার দিন কাটত।

A huge dog named Philo was his constant companion.

ফিলো নামের একটি বিশাল কুকুর ছিল তার নিত্যসঙ্গী।

One day Prince Proitos of Lycia came with a great fleet of boats on the river. The prince had a terrible reputation. So, Bellerophon said to himself, ‘You don’t want to get mixed up with him.’

একদিন লিসিয়ার প্রিন্স প্রিটোস নদীতে একটি বড় নৌবহর নিয়ে আসেন। রাজপুত্রের ভয়ংকর কুখ্যাতি ছিল। তাই বেলেরোফোন নিজেকে বলল, ‘তুমি তাঁর সাথে মিশে যেতে চেয়ো না।’

A few days passed without any incident. One day a few soldiers came to Bellerophon and said, ‘Hey, farm boy. We are running out of meat. Our prince ordered us to buy your livestock.’

কোনো অঘটন ছাড়াই কেটে গেল কয়েক দিন। একদিন কয়েকজন সৈন্য বেলেরোফোনের কাছে এসে বলল, ‘আরে, খামারের ছেলে। আমাদের মাংস ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাজপুত্র আমাদের আপনার গবাদিপশু কেনার নির্দেশ দিয়েছেন।’

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা