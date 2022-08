ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (7)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

7. লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বোঝাতে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He bought a pen for Nashid.

He has started for Jhenaidah.

He died for his country.

He lives for others.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

