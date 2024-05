ইংরেজি - অষ্টম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম নতুন বই

The Bizhu Festival (পর্ব-১)

Summary লেখার উপায়:

১. Textটি পড়ো এবং মূল ধারণাটি চিহ্নিত করো। বিস্তারিত বিবরণ থেকে মূল ধারণাগুলোকে পৃথক করো।

২. মূল ধারণাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

৩. Summaryটি একটি সূচনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু করো।

৪. প্রধান ধারণাগুলোকে বাক্যে পরিণত করো। যদি প্রয়োজন হয়, কিছু বিস্তারিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে পারো।

৫. বাক্যগুলোকে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করো।

৬. বাক্য ও অনুচ্ছেদগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় transition words ব্যবহার করো।

৭. যতিচিহ্ন, বানান, বাক্যের গঠনপ্রণালি ও বিষয়বস্তু check করার জন্য summaryটি আবার পড়ে দেখো।

Read the following short conversation and the text that follows.

The Bizhu Festival

Mahmud always enjoys meeting new people. Last week’s journey was no exception. His father has recently been transferred to Rangamati. So, Mahmud’s entire family was shifting from Rajshahi to Rangamati. They first reached Dhaka, and from there they went to Rangamati. In Dhaka, at the bus counter, they met another family going to Rangamati. All of them were waiting for the bus to come.

মাহমুদ সব সময় নতুন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করে। গত সপ্তাহের যাত্রাও ব্যতিক্রম ছিল না। তার বাবা সম্প্রতি রাঙামাটিতে বদলি হয়েছেন। তাই মাহমুদের পরিবার রাজশাহী থেকে রাঙামাটিতে যাচ্ছিল। তারা প্রথমে ঢাকায় পৌঁছে এবং সেখান থেকে রাঙামাটিতে যায়। ঢাকায় বাস কাউন্টারে দেখা হয় রাঙামাটিগামী আরেক পরিবারের সঙ্গে। তারা সবাই বাস আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা