সাধারণ তথ্য - অর্থনীতি, অধ্যায় ১ | এসএসসি ২০২৫

পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুসারে

১. ‘অর্থনীতির জনক’ বলা হয় কাকে?

ক. এল রবিন্সকে

খ. অ্যাডাম স্মিথকে

গ. পল স্যামুয়েলসনকে

ঘ. আলফ্রেড মার্শালকে

২. আধুনিক অর্থনীতির মূলভিত্তি বলা হয় কার লেখা বইটিকে?

ক. অ্যাডাম স্মিথ

খ. এল রবিন্স

গ. পল স্যামুয়েলসন

ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

৩. যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় (২০২০ সালে) কত ছিল?

ক. ৬২০৫১ মার্কিন ডলার

খ. ৬৩০৫১ মার্কিন ডলার

গ. ৬৪২৫১ মার্কিন ডলার

ঘ. ৬৫৫৫১ মার্কিন ডলার

৪. জাপানের মাথাপিছু আয় (২০২০ সালে) কত ছিল?

ক. ৪১৬৩৭ মার্কিন ডলার

খ. ৪২৬৫১ মার্কিন ডলার

গ. ৪৪২৫১ মার্কিন ডলার

ঘ. ৪৫৩৫১ মার্কিন ডলার

৫. ‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations’– বইটি কার লেখা?

ক. অ্যাডাম স্মিথ

খ. এল রবিন্স

গ. পল স্যামুয়েলসন

ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

৬. ‘Physiocracy’ শব্দটির অর্থ কী?

ক. বাণিজ্যবাদ খ. ভূমিবাদ

গ. সাম্রাজ্যবাদ ঘ. শরীরতত্ত্ব

৭. ইংল্যান্ড শিল্পপণ্য রপ্তানি করে কী আমদানি করত?

ক. কৃষি উপকরণ খ. শ্রমিক

গ. মূল্যবান প্রাচীন দ্রব্য

ঘ. মূল্যবান ধাতু

৮. কৃষিকে ‘উৎপাদনশীল কাজ’ মনে করত কারা?

ক. সাম্রাজ্যবাদীরা খ. ভূমিবাদীরা

গ. পুঁজিবাদীরা ঘ. বাণিজ্যবাদীরা

৯. কারা ‘ভূমিবাদ’ মতবাদ প্রচার করেন?

ক. গ্রিকরা খ. ফরাসিরা

গ. রোমানরা ঘ. ভারতীয়রা

১০. অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ কোন দেশের মানুষ ছিলেন?

ক. আমেরিকার খ. ইংল্যান্ডের

গ. ফ্রান্সের ঘ. ইতালির

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১: ১.খ ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. খ ৯. খ ১০. খ

মুহাম্মদ শামীম, শিক্ষক, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা