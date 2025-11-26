সম্পূর্ণ সরকারি খরচে কেয়ারগিভিং কোর্স, নারী শিক্ষার্থীদের সুযোগ

কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে কেয়ারগিভিং, লেভেল–২ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৫ ডিসেম্বর। কোর্সটি সরকারের অর্থ বিভাগ, এডিবি ও এসআইসিআইপির আওতায় সম্পূর্ণ সরকারিভাবে বিনা খরচে করানো হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. এসএসসি পাস।
২. শুধু নারী শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
৩. প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন মাস।
৪. বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
সাধারণ শর্তাবলি
১. শুধু নারী প্রশিক্ষণার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
২. কোর্সটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) অনুমোদিত।
কোর্স করানোর স্থান
কেয়ারগিভিং কোর্সটি নিচের তিনটি কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে করানো হবে।
১. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাড়ি–১৩, রোড–৪, ব্লক–এফ, সেক্টর–১, আফতাবনগর, ঢাকা।
২. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
৩. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৮৬ সিরাজদ্দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।
আবেদনপত্রের সঙ্গে লাগবে—
১. প্রার্থীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত।
২. সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ।
৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (২০ বছর বয়সের কম হলে ডিজিটাল জন্মসনদ)।
প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ
১. প্রশিক্ষণার্থীদের বিনা মূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।
২. প্রশিক্ষণের সময় মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে।
৩. স্বনামধন্য হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ ও হাতে–কলমে শেখার সুযোগ রয়েছে।
৪. প্রশিক্ষণ শেষে আকর্ষণীয় বেতনে দেশে–বিদেশে চাকরির সহায়তা করা হবে।
আবেদন করার বিস্তারিত
আবেদনপত্র নিচের ঠিকানায় ডাকযোগে বা ই–মেইলে sicip.kwtbd@gmail.com পাঠাতে হবে।
ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: কুমুদিনী, ঢাকা, বাড়ি–১৩, রোড–৪, ব্লক–এফ, আফতাবনগর, ঢাকা।
# বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট