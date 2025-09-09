জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড (অনার্স) তৃতীয় বর্ষে পরীক্ষা, সংশোধিত সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৩ সালের বিএড (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সেমিস্টার পরীক্ষা সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এই সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।
*পরীক্ষা কোড: ৫৬৮৬, প্রতিটি পরীক্ষা আরম্ভের সময়: সকাল ৯টা।
*কোন পরীক্ষা কবে হবে
# ১৬ সেপ্টেম্বর:
Teaching Methods, Micro Teaching and Simulation (তত্ত্বীয়) & Teaching Methods, Micro Teaching and Simulation (MCQ),
# ১৮ সেপ্টেম্বর:
Introduction to Curriculum (তত্ত্বীয়) & Introduction to Curriculum (MCQ),
# ২১ সেপ্টেম্বর:
ICT Education Paper-IV (তত্ত্বীয়) & ICT Education Paper-IV (MCQ),
# ২৩ সেপ্টেম্বর :
Bangla Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Bangla Paper-IV (MCQ)/
Economics Paper-IV (MCQ ) & Economics Paper-IV (তত্ত্বীয়)/
Physics Paper-IV (MCQ) & Physics Paper-IV (তত্ত্বীয়)/
Accounting Paper-IV (MCQ) & Accounting Paper-IV (তত্ত্বীয়),
# ২৫ সেপ্টেম্বর:
English Paper-IV (তত্ত্বীয়) & English Paper-IV (MCQ)/
Political Science Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Political Science Paper-IV (MCQ)/
Mathematics, Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Mathematics, Paper -IV (MCQ)/
Management Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Management Paper-IV (MCQ),
# ৭ অক্টোবর:
Sociology Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Sociology Paper-IV (MCQ)/
Marketing Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Marketing Paper-IV (MCQ),
# ৯ অক্টোবর:
Geography and Environment Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Geography and Environment Paper-IV (MCQ),
# ১২ অক্টোবর:
History Paper-IV (তত্ত্বীয়) & History Paper-IV (MCQ)/
Zoology, Paper-IV (তত্ত্বীয়) & Zoology Paper-IV (MCQ).
দরকারি তথ্য জেনে নিন
১. পরীক্ষা শুরুর ৪/৫ দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে রেজি. বা রোল বিবরণী ও ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে। প্রবেশপত্র মুদ্রণ করে নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগিয়ে ছবির ওপর অধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও সিল দিয়ে প্রবেশপত্র বিতরণ করতে হবে।
২. প্রবেশপত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি থাকলে পরীক্ষা আরম্ভের তারিখের আগে অবশ্যই সংশোধন করে নিতে হবে।
৩. প্রবেশপত্র ছাড়া কোনোভাবেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট