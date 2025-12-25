হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, এক ইউনিটে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ে পরিবর্তন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ভর্তি পরীক্ষার একটি বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ‘সি’ ইউনিটের (ব্যবসায় শিক্ষা) লিখিত পরীক্ষায় এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন অনুষদে স্নাতক কোর্সে লেভেল–১, সিমেস্টার–১–এ ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য গঠিত ভর্তি কমিটির তৃতীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিট (ব্যবসায় শিক্ষা)–এর লিখিত পরীক্ষায় ‘বিজনেস পলিসি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ের পরিবর্তে ‘ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। অন্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

এদিকে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শেষ হয়েছে গতকাল (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫)। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটে ১ হাজার ৭৯৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

