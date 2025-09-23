স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে চলছে ‘এসইউবি অ্যাডমিশন ফেয়ার–২০২৫’

বেসরকারি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে (এসইউবি) চলছে ‘এসইউবি অ্যাডমিশন ফেয়ার–২০২৫’। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া ভর্তি মেলা চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ঢাকার দক্ষিণ পূর্বাচলের স্থায়ী ক্যাম্পাসে চলছে মেলা। এ সময় ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে ১০ থেকে ৭৫ শতাংশ মেধাভিত্তিক স্কলারশিপ। এ ছাড়া মেলার সময় ভর্তি হলে শিক্ষার্থীরা বিশেষ গিফট পাবেন। ফেয়ারে অংশগ্রহণ আরও সহজ করতে শিক্ষার্থীদের জন্য কুড়িল থেকে ক্যাম্পাস পর্যন্ত ফ্রি যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
মেলা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতার হোসেন খান বলেন, ‘এসইউবি অ্যাডমিশন ফেয়ার–২০২৫ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এ আয়োজনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে আরও সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও গুণগত মানসম্পন্ন করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।’
বিশ্ববিদ্যালয়টি চারটি স্কুলের অধীনে পরিচালিত, যেখানে মোট ১০টি বিভাগ রয়েছে—আর্কিটেকচার, বিজনেস, সিএসই, ইংলিশ, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ও নিউট্রিশন সায়েন্স, জার্নালিজম, আইন, ফার্মেসি ও পাবলিক হেলথ। বিজ্ঞপ্তি