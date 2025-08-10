বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে ১০ দিনের ভর্তি মেলা শুরু

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে ফল সেমিস্টারের ভর্তি মেলা শুরু হয়েছে। আজ রোববার সকালে মোহাম্মদপুরের আদাবরে স্থায়ী ক্যাম্পাসে ১০ দিনের এই মেলার উদ্বোধন করেন উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম।
এবারের ভর্তি মেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি–ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া মেলা চলাকালে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। তাঁদের কাছ থেকে যুগোপযোগী শিক্ষার দিকনির্দেশনামূলক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।
উল্লেখ্য, মেলা চলাকালে ভর্তি–ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের এসএসসি ও এইচএসসি ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সর্বনিম্ন ১৫ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ১০০ ভাগ কোর্স ফি মওকুফ পাবেন। এ ছাড়া মেলায় অতিরিক্ত ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা মওকুফে ভর্তির সুযোগ পাবেন। ১৯ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে মেলা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার মো. মাহবুবুল হক, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ইকোনমিকস অনুষদের ডিন মো. তাজুল ইসলাম, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস, সোস্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল অনুষদের ডিন মো. হুমায়ুন কবির, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রধান মো. মুজাক্কীরুল হুদা, সিএসই বিভাগের প্রধান মো. সাদিক ইকবাল, সোসিওলজি বিভাগের প্রধান এম এম এনামুল আজিজ, ফার্মেসি বিভাগের প্রধান আবুল কালাম আজাদ এবং গণিত বিভাগের প্রধান উম্মে কুলসুমসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক–শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা।