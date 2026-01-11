সাফায়েত মোহাম্মদ রাজু ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত

২০২৬ সালের জন্য ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাফায়েত মোহাম্মদ রাজু। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশন ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় ইউনিভার্সিটি বোর্ডের সদস্য খন্দকার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, লিয়াকত হোসেইন মোঘল এবং এস কে সায়েদুর রহমান ২০২৬ সালের জন্য ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইসমাইল জবিউল্লাহকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক চেয়ারম্যান মো. মনিরুজ্জামান মোল্লা। এজিএমে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ আহমদ সোবহানীসহ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।