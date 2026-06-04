শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা

শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান মেলায় প্রধান অতিথি স্থানীয় সংসদ সদস্য, নির্দেশনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশজুড়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য ‘স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং’ প্রতিযোগিতায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের (এমপি) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের গতকাল বুধবারের (৩ জুন ২০২৬) এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন ‘সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’ (এসইডিপি)-এর আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) বর্তমানে ‘এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিম’ (ইইএসএস) বাস্তবায়ন করছে। এই স্কিমটির আগের নাম ছিল ‘পারফরম্যান্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস’ (পিবিজিএসআই)। এই প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা বা থানা পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশে ‘স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’ নামের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

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মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, তৃণমূল পর্যায়ে এ আয়োজনকে সফল ও প্রাণবন্ত করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য এই বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী মেলাগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দেশের সব জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের (ইউএনও) নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

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একই সঙ্গে অনুষ্ঠানের অনুলিপি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের একান্ত সচিব, মাউশিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরেও পাঠানো হয়েছে।

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