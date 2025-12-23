জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ৩০ ডিসেম্বরের পরীক্ষা স্থগিত, নতুন সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪ সালের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে পরীক্ষা। এ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বরে পরীক্ষাটি আগামী বছরের ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি—
পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩০/১২/২০২৫ (মঙ্গলবার)
সংশোধিত নতুন তারিখ: ২৯/০১/২০২৬ (বৃহস্পতিবার)
পরীক্ষা শুরুর সময়: বেলা ১টা
উল্লিখিত, সংশোধিত তারিখ বাদে আগের ঘোষিত সময়সূচির অন্য সব তারিখ ও পরীক্ষার সময় অপরিবর্তিত থাকবে। সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষার্থীকে সংশোধিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

