প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি ও কার্টিন ইউনিভার্সিটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

ঢাকার প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি এবং কার্টিন ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি সই হয়েছে। সম্প্রতি কার্টিন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এই সমঝোতা স্মারক সই হয়, যা দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে।
কার্টিন ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও চিফ এক্সিকিউটিভ ভিনসেন্ট লি এবং প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার আনোয়ারুল কবির নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন।
অনুষ্ঠানে ভিনসেন্ট লি বলেন, এই সমঝোতা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে।
আনোয়ারুল কবীর বলেন, ‘আমরা প্রথম দিন থেকেই কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ সাফল্যের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাব।’
এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় যৌথ গবেষণা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা এবং বহুমাত্রিক জ্ঞান বিনিময়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয় ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে কার্টিনের খ্যাতনামা এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম অন্যতম। এ ছাড়া প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।