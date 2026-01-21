গুচ্ছে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, হিসাববিজ্ঞান ও আইনে ৮০ শিক্ষার্থী ভর্তি

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ হাছানাত আলী বলেছেন, ‘সকলের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই দুটি বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রমের জন্য আমাদের অনুমোদন দিয়েছে। অত্যাধুনিক শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাবসহ সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত।’ গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) দুপুরে শহরের বাইপাস সড়কের বরুণকান্দি এলাকায় নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।
অধ্যাপক হাছানাত আলী বলেন, ‘ইউজিসি থেকে আমাদের হিসাববিজ্ঞান ও আইন বিভাগে ৪০ জন করে মোট ৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যাধুনিক শ্রেণিকক্ষ, আধুনিক সুবিধাসমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারেন, সে ধরনের সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া শিক্ষকেরা যেন তাঁদের কক্ষে বসে পাঠ ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন, তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।’
উপাচার্য বলেন, শিগগিরই মেধাবী, পঠন-পাঠনে পারদর্শী—এমন শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় একটি ব্যতিক্রম ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
উপাচার্য আরও বলেন, ‘গুচ্ছ অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গেই নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গুচ্ছের সর্বশেষ পরীক্ষা আগামী ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি সম্পন্ন করার পরপরই আশা করি জুনের শুরুতে অথবা জুলাইয়ের আগেই আনন্দঘন পরিবেশে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারব।’
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আলাউদ্দিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
২০২৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে অনুমোদন পায় নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বদলে যায় সেই প্রেক্ষাপট। নবগঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ‘নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে নতুন নামকরণ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়টির।
তবে অনুমোদন হলেও অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করতে সময় লেগে যায়। অনুমোদনের তিন বছর পরে অবশেষে শিক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যাচ্ছে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়।