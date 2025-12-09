শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, জেনে নিন খুঁটিনাটি

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তিতে আবেদন চলছে। গতকাল সোমবার (৮ ডিসেম্বর ২০২৫) থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শাবিপ্রবির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৬৬ আসনে শিক্ষার্থীরা ভর্তি নেওয়া হবে। এসব আসনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৭৭টি আসন সোসাইটিজ মেরিট অ্যালোকেশন (SMA)-এর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
আবেদন যোগ্যতা
২০২৪ অথবা ২০২৫ সালের এইচএসসি (সাধারণ/কারিগরি)/আলিম/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স/সমমান এবং ২০২২ অথবা ২০২৩ সালের এসএসসি (সাধারণ/কারিগরি)/দাখিল/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
‘এ’ ইউনিট—এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ সহ মোট জিপিএ ৬ দশমিক ৫ থাকতে হবে। এইচএসসিতে গণিতে কমপক্ষে জিপিএ ৩ (A লেভেলে C গ্রেড) প্রয়োজন।
‘বি’ ইউনিট—বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে এইচএসসি ও এসএসসি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩ সহ মোট ৬ থাকতে হবে।
এ ছাড়া ডিপ্লোম-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২০২০ অথবা ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। GCE–এর ক্ষেত্রে IGCSE (O লেভেল) এ কমপক্ষে ২টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেডসহ পাঁচটি বিষয়ে পাস এবং IAL (A লেভেল)-এ কমপক্ষে ১টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেডসহ ৩টি বিষয়ে পাস থাকতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি
—‘এ’ ইউনিট: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা
—‘বি’ ইউনিট: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা
আবেদন ফি
A1 (বিজ্ঞান) ইউনিট- ১ হাজার ২৫০ টাকা,
A2 (আর্কিটেকচার)- ১ হাজার ৪০০ টাকা
B ইউনিট- ১ হাজার ২০০ টাকা।
* আবেদন করার নিয়ম, বিস্তারিত তথ্য, আবেদন ফি এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।