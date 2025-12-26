জকসু নির্বাচনে ভোটারদের জন্য কঠোর নির্দেশনা, অতিরিক্ত ব্যালট পেপার দেওয়া হবে না

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যালট পেপারে ভোট দিতে গিয়ে ভুল হলে বা ব্যালট নষ্ট হলে অতিরিক্ত কোনো ব্যালট পেপার দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
এ ছাড়া ভোটারদের ভোট প্রদান শেষে দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগসহ একাধিক নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
আজ শুক্রবার রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় নাম নেই, এমন কেউ কোনো অবস্থাতেই নির্বাচনের দিন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন না। ভোট দিতে আসা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে হবে। যাঁদের আইডি কার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বা হারিয়ে গেছে, তাঁরা ভোটার তালিকার পাশে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করে ভোটার স্লিপ সংগ্রহ করতে পারবেন। ভোট গ্রহণের দিন এই স্লিপ পরিচয়পত্রের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
এ ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রত্যেক ভোটারকে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে হবে। কোনো ভোটার ভোটকক্ষে ব্যাগ, মুঠোফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। এ ধরনের কোনো সামগ্রী সঙ্গে থাকলে তা রিটার্নিং কর্মকর্তা বা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা রাখতে হবে এবং ভোট দেওয়া শেষে নিজ দায়িত্বে তা ফেরত নিতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন আরও জানায়, ভোট দেওয়ার জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রত্যেক ভোটারকে তাঁর নিজ হাতে স্বাক্ষরিত ও সিলমোহরযুক্ত ব্যালট পেপার (ব্যালট পেপার ১, ব্যালট পেপার ২ ও ব্যালট পেপার ৩) সরবরাহ করবেন। ভোট দেওয়া শেষে প্রত্যেক ভোটারকে ব্যালট পেপারগুলো সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারিত ব্যালট বাক্সে ফেলতে হবে।
নির্দেশনায় বলা হয়, ব্যালট পেপার কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ, ছেঁড়া বা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। কোনো ভোটারকে কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত ব্যালট পেপার দেওয়া হবে না।
এ ছাড়া ভোট গ্রহণ শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা অথবা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রত্যেক ভোটারের বৃদ্ধাঙ্গুলে প্রয়োজনে অন্য আঙুলে অমোচনীয় কালি প্রয়োগ করবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ক্ষেত্রে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে এবং হল শিক্ষার্থী সংসদের ক্ষেত্রে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে এই কালি দেওয়া হবে।
নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ভোট দেওয়া শেষে প্রত্যেক ভোটারকে যত দ্রুত সম্ভব ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হবে। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ৩০ ডিসেম্বর জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট হওয়ার কথা রয়েছে।