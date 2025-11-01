এবার মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অধ্যাপক মনজুর আহমেদের নেতৃত্বে কমিটি করল সরকার

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পর এবার মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের পরামর্শক কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
এর আগে গত বছরের অক্টোবরে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অধ্যাপক মনজুর আহমেদের নেতৃত্বে শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯ সদস্যের পরামর্শক কমিটি গঠন করেছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেই কমিটি গত ফেব্রুয়ারিতে সরকারের কাছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন গ্রেড এক ধাপ বৃদ্ধি এবং সহকারী শিক্ষকের বিদ্যমান পদ বিলুপ্ত করে নতুন পদবির সুপারিশসহ শতাধিক সুপারিশ করেছিল। যদিও সেই সুপারিশগুলো অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়নি। কিছু হয়েছে, তা–ও খণ্ডিতভাবে।
এখন অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে এসে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুপারিশ দিতে পরামর্শক কমিটি করল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ২১ অক্টোবর এ কমিটি গঠন করা হলেও এখন বিষয়টি জানাজানি হয়। কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে সময় দেওয়া হয়েছে।
কমিটির সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ মোর্শেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান শাহীদা ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সাংবাদিক মো. মুসা মিয়া, শেরেবাংলা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুর রহমান, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক এ কে এম মোস্তফা কামাল এবং সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব (সরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা)।