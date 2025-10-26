জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্সের প্রথম বর্ষ পরীক্ষার সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষা আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে নিচের সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এ সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।
* পরীক্ষা কোড: ১১০১, প্রতিটি পরীক্ষা আরম্ভের সময়: দুপুর ১টা।
* কোন পরীক্ষা কবে হবে—
# ১৮ নভেম্বর: স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১১১৫০১) —আবশ্যিক।
# ১৯ নভেম্বর: বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১১১০০১)/ ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১১১১০১)/ আরবি (১১১২০১) / সংস্কৃত (১১১৩০১)/ পালি (১১১৪০১)/ বেসিক হোম ইকোনমিকস (১১৬০০১)/ ড্রামা অ্যান্ড মিডিয়া স্ট্যাডিজ (১১৫১০১)—প্রথম পত্র।
# ২০ নভেম্বর: রসায়ন (১১২৮০১)/ ভূগোল ও পরিবেশ (১১৩২০১)/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১১৩৫০১)/ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান (১১৩৮০১)—প্রথম পত্র।
# ২৩ নভেম্বর: সমাজবিজ্ঞান (১১২০০১)/ সমাজকর্ম (১১২১০১)—প্রথম পত্র।
# ২৪ নভেম্বর: ইতিহাস (১১১৫০৩)/ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১১১৬০১)/ হিসাববিজ্ঞান (১১২৫০১)/ পদার্থ (১১২৭০১) )—প্রথম পত্র।
# ২৫ নভেম্বর: অর্থনীতি (১১২২০১)/ উদ্ভিদবিজ্ঞান (১১৩০০১)/ অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১১৬০০৯) —প্রথম পত্র।
# ২৬ নভেম্বর: ইসলামিক স্টাডিজ (১১১৮০১)/ মার্কেটিং (১১২৩০১)/ ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১১২৪০১)/ পরিসংখ্যান (১১৩৬০১)/ রবীন্দ্রসংগীত (১১৪৫০৩)/ নজরুলসংগীত (১১৪৫০৫)/ লোকসংগীত (১১৪৫০৭)/ কম্পিউটার সায়েন্স (১১৫০০১) —প্রথম পত্র।
# ২৭ নভেম্বর: গণিত (১১৩৭০১)/ উচ্চাঙ্গ সংগীত (১১৪৫০১) —প্রথম পত্র।
# ৩০ নভেম্বর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১১১৯০১)/ ব্যবস্থাপনা (১১২৬০১)/ প্রাণিবিজ্ঞান (১১৩১০১) / জেনারেল সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (১১৬০০৫) —প্রথম পত্র।
# ১ ডিসেম্বর: মনোবিজ্ঞান (১১৩৪০১)/ ক্রীড়াবিজ্ঞান (১১৪৬০১)—প্রথম পত্র।
# ২ ডিসেম্বর: দর্শন (১১১৭০১)/ মৃত্তিকা বিজ্ঞান (১১৩৩০১) —প্রথম পত্র।
# ৩ ডিসেম্বর: ইতিহাস (১১১৫০৫)/ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১১১৬০৩)/ পদার্থ (১১২৭০৩)/ হিসাববিজ্ঞান (১১২৫০৩) —দ্বিতীয় পত্র।
# ৪ ডিসেম্বর: দর্শন (১১১৭০৩)/ মৃত্তিকাবিজ্ঞান (১১৩৩০৩)—দ্বিতীয় পত্র।
# ৭ ডিসেম্বর: অর্থনীতি (১১২২০৩)/ উদ্ভিদবিজ্ঞান (১১৩০০৩)/ অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১১৬০১১) —দ্বিতীয় পত্র।
# ৮ ডিসেম্বর: সমাজবিজ্ঞান (১১২০০৩)/ সমাজকর্ম (১১২১০৩)—দ্বিতীয় পত্র।
# ৯ ডিসেম্বর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১১১৯০৩)/ ব্যবস্থাপনা (১১২৬০৩)/ প্রাণিবিজ্ঞান (১১৩১০৩)/ জেনারেল সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (১১৬০০৭) —দ্বিতীয় পত্র।
# ১০ ডিসেম্বর: ইসলামিক স্টাডিজ (১১১৮০৩)/ মার্কেটিং (১১২৩০৩)/ ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১১২৪০৩)/ পরিসংখ্যান (১১৩৬০৩)/ রবীন্দ্রসংগীত (১১৪৫০৪)/ নজরুলসংগীত (১১৪৫০৬)/ লোকসংগীত (ব্যবহারিক) (১১৪৫০৮)/ কম্পিউটার সায়েন্স (১১৫০০৩)—দ্বিতীয় পত্র।
# ১১ ডিসেম্বর: রসায়ন (১১২৮০৩)/ ভূগোল ও পরিবেশ (১১৩২০৩)/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১১৩৫০৩)/ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান (১১৩৮০৩)—দ্বিতীয় পত্র।
# ৪ জানুয়ারি: মনোবিজ্ঞান (১১৩৪০৩)/ ক্রীড়াবিজ্ঞান (১১৪৬০৩)—দ্বিতীয় পত্র।
# ৫ জানুয়ারি: গণিত (১১৩৭০৩)/ উচ্চাঙ্গ সংগীত (১১৪৫০২) —দ্বিতীয় পত্র।
# ৬ জানুয়ারি: বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১১১০০৩)/ ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১১১১০৩)/ আরবি (১১১২০৩)/ সংস্কৃত (১১১৩০৩)/ পালি (১১১৪০৩)/ বেসিক হোম ইকোনমিকস (১১৬০০৩)/ ড্রামা ও মিডিয়া স্টাডিজ (ব্যবহারিক) (১১৫১০২) —দ্বিতীয় পত্র।
১. কলেজের অধ্যক্ষরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ems.nu.ac.bd থেকে কলেজের ‘পাসওয়ার্ড’ ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীদের ‘প্রবেশপত্র’ ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে বিতরণ করবেন। বিতরণের আগে প্রবেশপত্রের অধ্যক্ষের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ ‘স্বাক্ষর বা ফ্যাক্সিমিলি’ করবেন। পরীক্ষা শুরুর অন্তত পক্ষে ‘তিন দিন’ আগে প্রবেশপত্র বিতরণের কাজ শেষ করতে হবে।
২. ব্যবহারিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরীক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে জেনে নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয়ের ‘কেন্দ্র ফি’ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।
৩. পরীক্ষার হলে হাজিরা গ্রহণের সময় মূল ‘রেজিস্ট্রেশন কার্ড’ ও প্রবেশপত্র দেখাতে হবে।
