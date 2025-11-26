কমনওয়েলথ দাবায় সাউথ পয়েন্ট কলেজ শিক্ষার্থীদের সাফল্য

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দাবায় বাংলাদেশের তাশরিক শায়হান শান ওপেন ক্যাটাগরির শেষ রাউন্ডে ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার শ্যাম নিখিলকে হারিয়ে ওপেন অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে রৌপ্যপদক জিতেছে। সে ৯ খেলায় ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়। ওমেন ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওমনিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবা মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ৯ খেলায় ৬ পয়েন্ট অর্জন করে ব্রোঞ্জ জিতেছে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতার ব্লিজ ক্যাটাগরিতে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের আজান মাহমুদ বাংলাদেশের পক্ষে অনূর্ধ্ব-১০-এ বিভাগীয় পুরস্কার জিতে নেয়।
বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের আরও কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১০ ওমেন ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওয়ারিসা হায়দার ৪র্থ। ওপেন অনূর্ধ্ব-১০ ক্যাটাগরিতে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের রায়হান রশীদ মুগ্ধ ৯ খেলায় ৬ পয়েন্ট অর্জন করে ৫ম পুরস্কার পায়। বাংলাদেশের সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অন্যান্য কৃতী দাবারুদের মধ্যে অনূর্ধ্ব-১২ সাফায়েত কিবরিয়া আজান ৯ খেলায় ৫ পয়েন্ট, মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১২-এ সিদরাতুল মুনতাহানা নাফি ৯ খেলায় ৪ পয়েন্ট পায়।
কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশের মোট ৩৭৩ জন দাবারু এ দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, যাদের মধ্যে ছিল ৮ জন গ্র্যান্ডমাস্টার, ৮ জন আন্তর্জাতিক মাস্টারসহ ফিদে টাইটেলধারী মোট ৬০ জন দাবারু।
এসব সাফল্য অর্জনের জন্য সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম এ রশিদ ও মালিবাগ ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ কর্নেল মো. শামসুল আলম, পিএসসি (অব.) সাউথ পয়েন্টের খুদে দাবাড়ুদের অভিনন্দন জানান। চেয়ারম্যান এম এ রশিদ বলেন, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গুণগত মানের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। যাতে শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী, মানবিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।’ বিজ্ঞপ্তি