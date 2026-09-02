এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক
শিক্ষা

সরকার শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে: শিক্ষামন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আর স্কাউটসের উন্নয়নে একটি পৃথক স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২০২৫ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ৫৮০ জন স্কাউট ও রোভার স্কাউটকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের একটি অভিনন্দনপত্র, মেডেল ও ২ হাজার টাকা নগদ করে অর্থ দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমরা চাই, মাদকমুক্ত এবং নৈতিকতা গুণসম্পন্ন একটি জাতি গড়ে তুলতে। এ জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস বিতরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মিড ডে মিল চালু, শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নে খেলাধুলা ও কারিগরি শিক্ষাকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া স্কাউটসের উন্নয়নে একটি পৃথক স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে।’

আ ন ম এহছানুল হক বলেন, স্কাউটিং থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। কীভাবে জনসেবা করতে হয়, নেতৃত্ব দিতে হয়, জনগণকে ভালোবাসতে হয়, দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে হয়—সেটা স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে শেখা যায়। তাই আজ যারা স্কাউট করছে, তারা একসময় নেতৃত্বের আসনে বসবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন ‘আমাদের যে জনসংখ্যা রয়েছে, তাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে ভবিষ্যতে আমরাই বিশ্বে নেতৃত্ব দেব। এ জন্য আমরা নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আছি।’

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা মাহ্দী আমিন, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. এহছানুল হক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. দাউদ মিয়া, বাংলাদেশ স্কাউটসের উপপ্রধান জাতীয় কমিশনার মীর মাহবুবুর রহমান (স্নিগ্ধ)।

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