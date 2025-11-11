বেঁচে থাকাটাই আনন্দের: বিদ্যা সিনহা মিম

গতকাল ছিল অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহার জন্মদিন। দিনটি উপলক্ষে এবার নানান পরিকল্পনা থাকলেও শেষ মুহূর্তে পরিবারের সঙ্গে দিনটি কাটিয়েছেন এই ঢালিউড নায়িকা। এটাই ছিল তাঁর কাছে বিশেষ। জন্মদিনে সহকর্মী ও প্রিয়জনদের ভালোবাসায় আপ্লুত মিম।
এবারের জন্মদিনটা মিমের কাছে একেবারেই বিশেষ ছিল। কারণ, দিনটিতে তিনি বাসাতেই ছিলেন। পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছেন।
মিম জানান, রাত থেকেই একের পর এক কেক কাটতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘কেক কেটে আর কথা বলেই মিমের দিন পার।’
মিম জানান, দিনটি নিয়ে তেমন কিছু ভাবেন না, তবে সবাই তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে স্মরণ করেন। মিম বলেন, ‘এত মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ফোন ও ফেসবুক স্ট্যাটাসে ভালোবাসা জানাচ্ছেন, আমার স্ট্রাগলসহ নানা কথা লিখছেন, এসবই ভালো লাগার।’
জন্মদিনে তিনি চেষ্টা করেন, নিজের মুখোমুখি হওয়ার। তবে পেছনে তাকাতে চান না। তাঁর মতে, ‘খুব একটা পেছনে তাকাই না। আমি সবসময় ভাবি, নিজেকে কীভাবে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়।’আপনার কাছে জীবনের অর্থ কী? এমন প্রশ্নে মিম বলেন, ‘জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আনন্দের। বেঁচে থাকাটাই আনন্দের। জীবনে আমি আনন্দ খুঁজি।’