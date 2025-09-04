প্রেমে পড়তে চাচ্ছেন পারশা, কিন্তু...

ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে প্রায় সময় গণমাধ্যমের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হন তরুণ গায়িকা ও অভিনেত্রী পারশা মাহজাবীন। এবার তিনি মুখোমুখি হলেন প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে। ‘পারশা কি প্রেম করছেন’—সেই প্রশ্নে এই অভিনেত্রী হেসে বলেন, ‘প্রেমে তো পড়তে পারছি না। প্রেমে পড়তে চাচ্ছি, কিন্তু পারছি না।’
পারশা জানান, নিজের পছন্দের ছেলেকেই তিনি জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবেন। কিন্তু জুতসই তেমন কাউকে এখনো নাকি মনে ধরেনি, ‘আমার হয়তো রিকোয়ারমেন্ট অনেক। যে কারণে হয়তো ভালো কোনো পছন্দমতো ছেলে খুঁজে পাচ্ছি না। এখন মানুষকে তো আর কাস্টমাইজ করে বানানো যায় না। আমি যেমন চাই, তেমন ছেলেই পেয়ে গেলাম, সেটা প্রত্যাশা করে বসে থাকারও অর্থ হয় না। এটা তো মানতেই হবে। আমার পছন্দমতো সবকিছু হবে, সেটা তো অবশ্যই নয়। এমন হতে পারে, আমি যেমনটা চাই তার চেয়ে একদম বিপরীত ধরনের কাউকে পছন্দ হয়ে গেল। তেমনও হতে পারে।’
জীবনটা নিজের মতো করেই ভাবেন পারশা মাহজাবীন। সেখানে ধরাবাঁধা কোনো কিছুর মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে চান না। তিনি বলেন ‘আমি ধরাবাঁধা কোনো নিয়মে নাই। মানুষ সব সময়ই তাঁর পছন্দমতো সবকিছু পাবে, তেমনটা নয়। এমনও যদি হয়, তেমন কারও সঙ্গে যদি ভালো ম্যাচিং হয়ে যায়, আমার সবকিছু তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে, সে আমাকে ভালোভাবে নিচ্ছে, তাহলে নতুন করে ভাবব।’
ক্যারিয়ারে গান ও অভিনয় একসঙ্গে চালিয়ে যেতে চান পারশা। তবে নিজেকে সব সময় গানের মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি অভিনয় এখনো সেভাবে রপ্ত করতে পারিনি। গান আমার অন্তরের সঙ্গে মিশে আছে। গান ছাড়া আমি অচল। গান শুনতে ও গাইতে ভীষণ ভালো লাগে। আর অভিনয় করার পর কেউ পছন্দ করলে অনুপ্রাণিত হই। ফিডব্যাক পেলে ভালো লাগে। আরও অভিনয় করতে ইচ্ছা করে।’
পারশা মাহজাবীন চ্যানেল আইয়ের এক সাক্ষাৎকারে আরও জানান, ক্যারিয়ার শুরুর পর শুধু নাটক নয়, সিনেমাতে নাকি নায়িকা হওয়ার একাধিক প্রস্তাব পেয়েছেন। তবে এখনো বড় পর্দায় নিজেকে দেখতে চান না অভিনেত্রী, ‘আমাকে অভিনয়ে আরও পাকাপোক্ত হতে হবে। সেখানে সিনেমার জন্য তো আরও শিখতে হবে। নাটক থেকেই আমি শিখতে চাই। শিখেই সিনেমা করব। এ জন্য আরও সময় দরকার। কোনো কিছু নিয়েই আমার তাড়াহুড়া নাই।’