যে সিনেমা কেউ করতে চায়নি সেটিই ভাগ্য বদলে দেয়, এখন ২৫০ কোটি টাকার মালিক

যে সিনেমা কেউ করতে চায়নি সেটিই ভাগ্য বদলে দেয়, এখন ২৫০ কোটি টাকার মালিক
বিনোদন ডেস্ক
শুরুতে কোনো অভিনেত্রীই সিনেমাটি করতে চাননি। অন্য অভিনেত্রীদের প্রত্যাখ্যান করা সিনেমাটিতে নাম লেখান একদমই নতুন এক মুখ। সেই একটি সিনেমাই ভাগ্য বদলে দেয় কোরীয় অভিনেত্রী বে ডোনার জীবন। আজ তাঁর জন্মদিন। দেখে নিতে পারেন তাঁর ক্যারিয়ারের জানা–অজানা দিক।
মা ছিলেন মঞ্চ অভিনেত্রী। একসময় ডোনাও চাইতেন মায়ের পথে হাঁটবেন। কিন্তু ‘মা অভিনেত্রী বলে সহজেই জায়গা পেয়েছেন’ এই শব্দগুলো তাঁকে পীড়া দিত।
যে কারণে শুরুতে একসময় চেয়েছিলেন, অভিনয়ই করবেন না। কিন্তু পরে অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে আলাদাভাবে প্রমাণ করতে ১৯ বছর বয়স থেকে তাঁর নিজের মতো করে অভিনয়ে পথচলা শুরু হয়।
শুরুতে মডেল হিসেবে নাম লেখান। কিছু সিরিজেও ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করেন।
২০০০ সালের দিকে আজকের অস্কারজয়ী পরিচালক বং জুন-হো ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁর সিনেমার গল্পটি সেই সময়ের বেশির ভাগ অভিনেত্রীই প্রত্যাখ্যান করেন। সেই সিনেমায় নাম লেখান ডোনা।আলোচিত সেই সিনেমার নাম ছিল ‘বার্কিং ডগ নেভার বাইট’। মেকআপ ছাড়াই সিনেমায় অভিনয় করেন ডোনা।
সেই সিনেমাটিই ভাগ্য বদলে দেয় ডোনার। বর্তমানে তিনি কোরীয় বিখ্যাত অভিনেত্রীদের একজন। তিনি মনে করেন, ‘ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমাটিই তাঁর ভাগ্য বদলে দেয়।’ বর্তমানে তিনি ২৫০ কোটি টাকার মালিক।কোরীয় থেকে পরে তিনি হলিউডের সিনেমাতেও নাম লেখান। তাঁর আলোচিত সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘দ্য হোস্ট’, ‘ক্লাউড অ্যাটলাস’, ‘ব্রোকার’, ‘এয়ার ডল’সহ একাধিক সিনেমা। তাঁর জন্ম ১৯৭৯ সালের ১১ অক্টোবর।