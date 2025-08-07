কলেজের চঞ্চল শিক্ষার্থী ইয়াশ ও শান্ত নীহা

ইয়াশ রোহান ও নাজনীন নীহাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে উইশ কার্ড নামে নতুন একটি নাটক। এরই মধ্যে শুটিং-সম্পাদনার সব কাজ শেষ হয়েছে। পরিচালক সূত্রে জানা গেছে, ‘উইশ কার্ড’ রোমান্টিক কমেডি ঘরানার নাটক। দেখে নেওয়া যাক ইয়াশ ও নীহার শুটিংয়ের কয়েকটি স্থিরচিত্র
বর্তমান সময়ে টিভি নাটকের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি ইয়াশ রোহান ও নাজনীন নীহা একসঙ্গে জুটি হয়ে আরেকটি নাটকের শুটিং শেষ করলেন। ‘উইশ কার্ড’ শিরোনামের এই নাটকের পরিচালক নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন।
পরিচালক জানালেন, নাটকের গল্পে হৃদি (নীহা) এক বন কর্মকর্তার মেয়ে। বাবার বদলির কারণে সে নতুন এক এলাকায় আসে এবং ভর্তি হয় স্থানীয় একটি কলেজে। প্রথম দিনেই তার দেখা হয় কলেজের সবচেয়ে দুষ্টু ছাত্র সাদের (ইয়াশ রোহান) সঙ্গে। সাদ যতটা চঞ্চল ও দুষ্টু, হৃদি ঠিক ততটাই মিষ্টি ও গম্ভীর।
তবে ধীরে ধীরে হৃদিকে ভালোবেসে ফেলে সাদ। কিন্তু প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে বরং হৃদি এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় সাদকে। জানায়, হৃদিকে পেতে হলে পূরণ করতে হবে কয়েকটি ‘উইশ’। একে একে সেই সব ইচ্ছা পূরণের পথেই এগিয়ে যায় গল্প, যার চমক জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে নাটকটি মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত।নাটকটি নিয়ে নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন বলেন, ‘ইয়াশের সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ। সে খুব মনোযোগী ও অভিনয়ে সিরিয়াস। আর নীহা তো ভীষণ গোছানো, নিবেদিতপ্রাণ একজন অভিনয়শিল্পী। ওদের দুজনকে নিয়ে কাজ করে খুব ভালো লেগেছে।’ নির্মাতা জানিয়েছেন, নাটকটি ১৪ আগস্ট প্রকাশিত হবে ক্যাপিটাল ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে।