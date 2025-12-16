বিজয় দিবসে বিনোদন অঙ্গনের তারকারা ফেসবুকে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কেউ ছবিসহ, আবার কেউবা ছবি ছাড়া। চলুন, দেখে নেওয়া যাক বিজয় দিবসে কোন তারকা কী লিখেছেন—
মাইলস ব্যান্ডের সদস্য হামিন আহমেদ তাঁর ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্থিরচিত্রটি পোস্ট করে ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ‘সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা!’অভিনয়শিল্পী বিজরী বরকতউল্লাহ নজরুল ইসলাম বাবুর লেখা এবং আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুর ও সংগীতায়োজনে তৈরি সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া ‘সব কটা জানালা খুলে দাও না’ গানের কয়েকটি লাইন পোস্ট করেছেন। এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ, সব কটা জানালা খুলে দাও না...।’
খল অভিনেতা মিশা সওদাগর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ থেকে দুটি লাইন, ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি’ ক্যাপশনে পোস্ট করে এ স্থিরচিত্রটি জুড়ে দিয়েছেন।অভিনয়শিল্পী শাহনাজ খুশি লিখেছেন, ‘১৬–ই ডিসেম্বর। সকল শহীদ এবং মুক্তিযোদ্ধার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।’
চিত্রনায়ক কাজী মারুফ এখন স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে থাকেন। তিনি নিজের এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘১৯৭১ একটি দেশের জন্ম হয়েছিল, দেশ একবারই স্বাধীন হয়। আমার বাংলাদেশের বিজয় দিবসও একটাই, ১৬ই ডিসেম্বর। আমার বাংলাদেশের সকল মানুষ ভালো থাকুক। দোয়া করি।’এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে অভিনয়শিল্পী মুশফিক ফারহান লিখেছেন, ‘মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।’অভিনয়শিল্পী তৌসিফ মাহবুব গায়ে বাংলাদেশের পতাকা জড়িয়ে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ, আমি তোমায় ভালোবাসি।’অভিনয়শিল্পী আরশ খান এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘কোনো একসময়, কোনো এক রাস্তায়, ছুটেছিনু কোনো এক যুদ্ধে, যে যুদ্ধে কেউ কাউকে মেরে জেতেনি, বরং জিতেছিলো বাঁচিয়ে, আমিও জিতেছিলাম কিছুটা। বিজয়।’বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদী গান গেয়ে সোচ্চার থাকেন তবীব মাহমুদ। তিনি এই দিনে লিখেছেন, ‘যেখানে নাগরিক বাঁচতে ভয় পায়, হাঁটতে ভয় পায় রাস্তায়, সেখানে রাষ্ট্র বিজয় দাবি করতে পারে না।’