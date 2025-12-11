‘পুরো দেশটাই একটা গভীর গর্ত, অজান্তেই আমরা এই গর্তে তলিয়ে যাচ্ছি’

গতকাল বুধবার দুপুরে রাজশাহীর তানোর উপজেলার কোয়েলহাট পূর্ব পাড়া গ্রামে সাজিদ নামের দুই বছরের একটি শিশু গভীর গর্তে পড়ে যায়। পরে বিকেল থেকে উদ্ধারকাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস। ২৪ ঘণ্টা পরও শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এ উদ্ধার অভিযানের দিকে তাকিয়ে আছে পুরো দেশ। সবার সঙ্গে শোবিজের বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারাও প্রার্থনা করতে বলেছেন দেশের সবাইকে।
পুরোনো আরেকটি দুর্ঘটনার কথা মনে করিয়ে ওয়ারফেজ ব্যান্ডের ভোকাল পলাশ নূর তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আপনাদের মনে আছে কি না, জানি না, ঠিক আজ থেকে ১১ বছর আগে, ২০১৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর, ঢাকার শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনিতে ৩৫০ ফুট গভীর পাইপে পড়ে ৪ বছরের ছোট্ট শিশু জিহাদ মৃত্যুবরণ করেছিল। হয়তো দুই দিন পর তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।’
পলাশ আরও লিখেছেন, ‘গতকাল ঠিক তেমনই আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে রাজশাহীতে। ২ বছরের শিশু সাজিদ একই রকম একটি পাইপে পড়ে গেছে। দুই ঘটনার মধ্যে কী ভয়াবহ মিল! আল্লাহই জানেন, বাবুটির কী অবস্থা!! হে আল্লাহ, ওকে জীবিত অবস্থায় তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিন। আমিন।’
ছোট পর্দার অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ ফেসবুকে ক্ষোভ ঝেড়ে লিখেছেন, ‘একটা ১৫০ ফিট গভীর গর্ত! আহা দুই বছরের ছোট সাজিদ! এত বড় গর্ত করে যারা রাখলেন, দেশে হয়তো বিচার হবে না কিন্তু আখিরাতে কী জবাব দেবেন আল্লাহকে?? আমাদের পুরো দেশটাই একটা গভীর গর্ত! প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের অজান্তেই এই গর্তে তলিয়ে যাচ্ছি! আমাদের বাঁচাবার কেউ নাই আল্লাহ ছাড়া।’
ইরফান সাজ্জাদ আরও লিখেছেন, ‘সাজিদ বাবা তুমি কিন্তু একা না, আমরা সবাই তোমার মতোই হারিয়ে যাব এ দেশে। একটা বাচ্চাকে গর্ত থেকে বের করার মতো উন্নত প্রযুক্তি নাই, একটা দেশ গড়া ভাবা যায়?’