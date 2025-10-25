আপন মানুষেরাই ভুলগুলো চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে ভুল প্রমাণ করে...

আপন মানুষেরাই ভুলগুলো চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে ভুল প্রমাণ করে...
বিনোদন ডেস্ক
ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা রকম ব্যস্ততার কথা। কখনো সেগুলোই বিচিত্র হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে থাকেন অভিনয়শিল্পী দম্পতি টনি ডায়েস ও প্রিয়া ডায়েস। সময় সুযোগ পেলে বাংলাদেশে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও তাঁরা সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। অবসর পেলে ঘোরাঘুরিতেও বের হন। নৃত্যশিল্পী ও অভিনয়শিল্পী স্ত্রী প্রিয়া ডায়েসের সঙ্গে স্থিরচিত্রটি পোস্ট করে টনি ডায়েস ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ভেবেছিলাম রোমান্টিক শুটিং হবে …, শেষে হলো “কে আগে হাঁটবে” প্রতিযোগিতা....।’
মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানিয়া আহমেদ এখন অভিনয় কম করেন। তবে নিয়মিত উপস্থাপনা করেন। ফেসবুকে এখন নিয়মিত ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। নিজের বিভিন্ন মুহূর্ত যেমন তাঁদের সঙ্গে শেয়ার করেন, তেমনি মনের অনুভূতিও লেখালেখির মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। আজ শুক্রবার নিজের একাধিক স্থিরচিত্রের সঙ্গে ফেসবুকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন পোস্ট করেছেন, ‘আকাশ পানে হাত বাড়িয়ে, ধরতে গেলাম যেই, মেঘের মাঝে স্বপ্নগুলো, উধাও হলো সেই। তোর চাওয়াতে এক টুকরো, আকাশ হাতে পাই, তোর জীবনে অন্য সে জন, সেথায় আমি নাই।’
অভিনয়শিল্পী ও লাক্স তারকা শানারৈই দেবী শানু লিখেছেন, ‘কাছের মানুষগুলো কষ্ট পাবে ভেবে তাদের ভুলত্রুটিগুলো বলিনি মুখে, বরং নীরব থেকেছি। অথচ আমার বেলায় অবলীলায় আপন মানুষেরাই ভুলগুলো চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে আমাকেই সব সময় ভুল প্রমাণ করে যায়। আমি বরং হাসিমুখে ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে অভিমানে সঙ্গোপনে নিজের শব্দের কাছেই রয়ে যাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কভু চাইনি জিততে, আপনজনের কাছেই নাহয় ভালোবেসে হেরে যাই। তবুও তো থাকুক ভালো আপনমনে দুনিয়ার সবাই। এটুকু শিখেছি যাদের আপন মেনেছি, দুনিয়ার সামনে তাদের কখনো মিথ্যে করতে নাই। তারা মিথ্যে হলেই তো তুমি-আমি মিথ্যে হয়ে যাই সবাই। কোনো ভালোবাসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এলেই ভালোবাসা একসাথে হেরে যায়। জীবনপথের অলিতে–গলিতে দেখেছি অনেক রং, তাই মেনে নিতে শিখে গেছি জীবনের এমন রূঢ় সত্য, হাসতে হাসতে বীরদর্পে একাই। পাই না ভয় আরও কোনোকিছুতে, দুনিয়া তো প্রস্তুত, মন্দ বলতে সর্বদাই।’নিলয় ও হিমি ছোটপর্দার জনপ্রিয় জুটি। তাঁদের নাটক মানে ইউটিউবে লাখ লাখ ভিউ। আজ নিলয় এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে মজার ছলে লিখেছেন, ‘মাঝখানে না হিমি ছিল, হিমি গেল কোথায়?’আড়াই মাস যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। সম্প্রতি ঢাকায় ফিরেছেন। এসেই কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অসমাপ্ত ছবির কাজের পাশাপাশি নতুন কয়েকটি পণ্য প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার কাজেও যুক্ত হবেন এই তারকা। ফেসবুকে শুক্রবার সকালে একাধিক স্থিরচিত্র পোস্ট করে বুবলী ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘একটি সুন্দর দিনের শুরুটা হয় একটি সুন্দর মানসিকতা দিয়ে। সবাইকে জানাই শুভ সকাল!’‘বিদায়’ নামের নতুন একটি ওয়েব ফিল্মের শুটিং করছেন চিত্রনায়িকা দীঘি। মেহেদী হাসান পরিচালিত এই ওয়েব ফিল্মে আছেন বাপ্পারাজ। আর মাত্র পাঁচ দিনের শুটিং শেষ হলেই ‘বিদায়’–এর কাজ সমাপ্ত হবে, এমনটাই জানিয়েছেন পরিচালক। পরিচালক জানিয়েছেন, ওটিটিতে প্রকাশের পাশাপাশি এটি প্রেক্ষাগৃহেও মুক্তি পাবে। ‘বিদায়’–এর নায়িকা দীঘি তাঁর একাধিক স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘জীবন নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিষয় নয়, জীবন নিজেকে তৈরির বিষয়।’