গায়েহলুদের আসরে কে এই নায়িকা

শুরুটা ছিল খুব ছোট বয়সে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর অভ্যাসটা তখন থেকেই। সময়ের সঙ্গে বদলেছে উপস্থিতি—এখন তিনি ঢালিউডের পরিচিত এক মুখ। মাঝে কিছুটা বিরতি, কিছুটা ওঠানামা, তবু নতুন করে নিজেকে প্রমাণের লড়াই থামেনি। ছবিগুলো দেখে কি চিনতে পারছেন, কে তিনি?
মাসুম অপু
গায়ে হলুদের সাজে মুখ লুকিয়ে রাখা মেয়েটিকে কি চিনতে পারছেন? স্টাইলিশ কোট, আত্মবিশ্বাসী হাঁটা—গ্ল্যামারে ভরপুর উপস্থিতি
বিজ্ঞাপন
ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন এই তারকাক্যাজুয়াল লুকেও আলাদা নজর কাড়েন—সরলতায় মিশে থাকে তারকাসুলভ আবেদনভ্রমণের ফ্রেমেও তিনি সমান সাবলীল—স্টাইল আর স্বাচ্ছন্দ্যের মিশেল
বিজ্ঞাপন
হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, তিনি পূজা চেরী রায়শিশুশিল্পী হিসেবে পথচলা শুরু করে ‘নূর জাহান’, ‘দহন’-এর মতো সিনেমায় নজর কাড়েন তিনি সম্প্রতি ‘দম’ সিনেমায় তাঁর উপস্থিতি নতুন করে আলোচনায় এনেছে তাঁকেশুটিংয়ের একটি দৃশ্যে বিয়ের আসরে গায়েহলুদ পর্বের ছবিএ ছবিগুলো ‘দম’–এর শুটিংয়ের ফাঁকে তোলাঅনেকের মতে, এটি তাঁর জন্য শক্তিশালী কামব্যাক। এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা কাজও বলা হচ্ছে এ ছবিকেকাজাখস্তানের দুর্গম এলাকায় শুটিং করেছিলেন তিনিইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে সক্রিয় তিনিএ ছবি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে নেওয়া‘দম’ সিনেমা নিয়ে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও যাচ্ছেন তিনি