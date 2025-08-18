ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা ঘটনা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। অভিনয়শিল্পীদের ফেসবুক পোস্টের ঘটনাগুলো সে কথাই বলে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
শৈশব থেকেই মডেল নোবেলের ভক্ত অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ। এই মডেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তাই ছবি তুলতে ভোলেননি। সেই ছবি পোস্ট করে ইরফান লিখেছেন, ‘তিনি সব সময়ই আমার পছন্দের। নোবেল ভাইয়ের জন্য ভালোবাসা।’
প্রায় এক যুগের বন্ধুত্ব তাঁদের। শুটিং করতে গিয়েই তৌসিফ মাহবুব, সাফা কবির ও মুমতাহিনা টয়ার মধ্যে পরিচয়। একসঙ্গে ছবিটি পোস্ট করে তৌসিফ লিখেছেন, ‘ভালো খাবার, ভালো পরিবেশ, সেরা বন্ধুত্ব।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে নাটকের শুটিং চলার সময়ে দুর্ঘটনার শিকার হন সুনেরাহ বিনতে কামাল। তিনি ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘অবশেষ দিনটা বাড়িতে।’
অভিনেত্রী দিলরুবা দোয়েল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি অনেক সময় ঠিকমতো পারিশ্রমিক পান। তাঁর কথা টেনে আরেক অভিনেতা আবদুল্লাহ আল সেন্টু লিখেছেন, ‘পারিশ্রমিক চাওয়ার কারণে আমাকে অনেকেই দেখতে পারে না।’