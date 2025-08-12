ছবি দিয়ে ফ্যাশন আর স্টাইলের পার্থক্য বোঝালেন বুবলী

ছবি দিয়ে ফ্যাশন আর স্টাইলের পার্থক্য বোঝালেন বুবলী
বিনোদন প্রতিবেদক
ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা ঘটনা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। অভিনয়শিল্পীদের ফেসবুক পোস্টের ঘটনাগুলো সে কথাই বলে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন এই অভিনেত্রী। এবার তিন ছবি পোস্ট করে চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী লিখেছেন, ‘ফ্যাশন হলো আপনি কী কিনছেন সেটা, আর স্টাইল হলো আপনি সেগুলো দিয়ে কী করছেন।’
‘তাঁর ফ্রেমে আমি বুঁদ হয়ে থাকি’ লিখেছেন অভিনেত্রী শারমিন জোহা শশী। ছবিটি কে তুলেছেন, সেটা লেখেননি তিনি। তবে তাঁর স্বামী খালিদ হোসাইন অভি মন্তব্য করেছেন, ‘কত দিন পরে এই কথা কেউ আমাকে বলল।’
অভিনেত্রী শার্লিন ফারজানা ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘ব্যক্তিগত বা বাসায় নিজেদের তোলা ছবি একেবারে শেয়ার করি না একটু ইনট্রোভার্ট বলে। কিন্তু প্রিয় দুই শিল্পীর সঙ্গে এই সুন্দর মুহূর্ত না শেয়ার করে পারলাম না।’ সেখানে মিশা সওদাগর মন্তব্য করেছেন, ‘সিস্টার।’
আইটেম গান দিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন অভিনেত্রী বিপাশা কবির। পরে সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তিনি ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘যে সত্য কথা বলে, তাকে একা থাকতে হয়। কারণ সত্য সব সময় একাই চলে, আর মিথ্যার দল সব সময় ভারী হয়। এ রকম একা চলার অভ্যাস আছে আমার।’