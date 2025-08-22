দেশের প্রেক্ষাগৃহে আসছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’

দেশের প্রেক্ষাগৃহে আসছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’। গুপী বাঘা প্রোডাকশন্স লিমিটেড ও কমলা কালেক্টিভের প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন লীসা গাজী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে গুপী বাঘা প্রোডাকশন্স লিমিটেড জানিয়েছে, ছবিটি শিগগিরই দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
এক ফেসবুক পোস্টে লীসা গাজী লিখেছেন, ‘আমার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র “বাড়ির নাম শাহানা” দর্শকদের সামনে আনার সুযোগ পেয়ে আমি আপ্লুত এবং গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। “বাড়ির নাম শাহানা”-র গল্প বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি যেখানে ভালো ও মন্দের সরল সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে আমি আমাদের অতি চেনা জগতের একজন সাধারণ নারীর গল্প বলেছি।’
নির্মাতা আরও লিখেছেন, ‘“বাড়ির নাম শাহানা” বিষণ্ণ করা ছবি না, বরং জীবনের জয়গানে মুখর। আমাদের একমাত্র চাওয়া দর্শকেরা সপরিবার এবং সবান্ধব এসে ছবিটা দেখুন। তাঁদের রায় শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে দিন গুনছি।’
এর আগে সিনেমাটি লন্ডন, শিকাগো, মেলবোর্ন, বার্মিংহাম, রোম, মুম্বাইয়ে প্রদর্শিত হয়েছে।
সত্য কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি নব্বইয়ের দশকের বাংলাদেশের এক রক্ষণশীল মফস্সলের আবহের বিপরীতে দৃঢ়চেতা এক নারীর বেঁচে থাকার পথ অন্বেষণ করে। চলচ্চিত্রটির প্রধান চরিত্র দীপা, যেকোনোভাবেই চায় না বিচ্ছেদের পর পরিবার বা সমাজ তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করুক। রক্ষণশীল শহরে বড় হওয়ার পরও দীপা সমাজের কূপমণ্ডূকতা পুরোপুরি অস্বীকার করে নিজের মতো করে বেঁচে থাকতে চায়।
ছবির বেশির ভাগ চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে বাংলাদেশের একটি মফস্সল শহরে। কিছু অংশের শুটিং হয়েছে যুক্তরাজ্যের একটি ছোট শহরে। গল্পের সময় ও প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছবিটি ডাবিং ছাড়াই অন-লোকেশন সাউন্ড নির্মিত হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
সিনেমাটিতে দীপা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দীকা। এ ছাড়া আছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, লুৎফর রহমান জর্জ, ইরেশ যাকের, কাজী রুমা, কামরুন্নাহার মুন্নী প্রমুখ। লীসা গাজীর সঙ্গে যৌথভাবে সিনেমাটির চিত্রনাট্য করেছেন আনান সিদ্দীকা।