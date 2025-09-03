ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা রকম ব্যস্ততার কথা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন খল চরিত্রের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী মিশা সওদাগর। এর মধ্যে সেখানে তাঁর হাঁটুতে একটি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও ফেসবুকে সরব থাকেন। এই স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করে মিশা লিখেছেন, ‘আপনার দুর্বলতা আপনার চাইতে আর কেউ বেশি জানে না। আপনাকেই এটার সমাধান বের করতে হবে। শুরু হোক...।’
আলোচিত চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি এখন আছেন দেশের বাইরে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নতুন কোনো ছবিতে অভিনয়ের খবরে নেই। মাস দুয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন মাহি। সেখানে মনের আনন্দে ঘোরাঘুরিও করছেন। ঘোরাঘুরির মুহূর্ত ফেসবুকে শেয়ার করছেন। এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘সে শুধু আমার মানুষ নয়, সে-ই আমার ঘর, আমার শান্তির ঠিকানা। আমার স্বস্তি, হৃদয়ের স্পন্দন এবং সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।’ মন্তব্যের ঘরে একজন লিখেছেন, ‘নজর না লাগুক, এই ভালোবাসায়’
চিত্রনায়ক সাইমন সাদিকও এখন দেশে নেই। কয়েক মাস ধরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আছেন। তবে ফেসবুকের মাধ্যমে তিনি ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। প্রায়ই এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ভাবনাচিন্তা শেয়ার করেন। সাইমন নিজের একাধিক স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘নিজের কষ্ট এবং সমস্যার কথা তার সাথেই আলোচনা করো, যে তোমাকে ধারণ করে এবং ভালোবাসে। অন্যথায় তোমার এই সময়কে সে তোমার দুর্বলতা মনে করবে এবং অবশ্যই তোমার ক্ষতির কারণ হবে।’ এরপর আরেক পোস্টে সাইমন লিখেছেন, ‘আপনি নিশ্চিত থাকেন, সামাজিক লোক কিছুদিন পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে থাকতে পারবে না।’ছোট পর্দার অভিনয়শিল্পী সালহা খানম নাদিয়া স্বামীর সঙ্গে একটি স্থিরচিত্র পোস্ট করে তাঁকে মহারাজ সম্বোধন করে লিখেছেন, ‘মহারাজ সালমান আরাফাত, আমি তোমার মনের রাজ্যের রানি হয়ে আজীবন থাকতে চাই। ইনশা আল্লাহ।’গত পবিত্র ঈদুল আজহায় ‘তাণ্ডব’ ছবিতে ক্যামিও চরিত্র দিয়ে আলোচনায় ছিলেন সিয়াম আহমেদ। তার আগে মুক্তি পায় ‘জংলি’। এই তারকার দুটি নতুন সিনেমার শুটিং শুরুর কথা শোনা যাচ্ছে। তবে শুটিং কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। এর মধ্যে সিয়াম স্থিরচিত্রটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘নীরব থাকা মানে শূন্য নয়, তার ভাঁজে লুকিয়ে থাকে সব উত্তর, আছে হিসাব–নিকাশ..., আর সেই শক্তি, যা প্রকাশ করতে চিৎকার করার প্রয়োজন নেই।’