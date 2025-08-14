রাস্তায় হঠাৎ দেখা, দিব্যকে পিঠ চাপড়ে আদর দিলেন আমির খান

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে বাংলাদেশের তরুণ অভিনেতা দিব্য জ্যোতির সঙ্গে বলিউড তারকা আমির খানের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। সেখানেই পরিচয় দেন দিব্য, জানান ভারতের নন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে তাঁর কাজের কথা। বিষয়টি শুনে আন্তরিক প্রতিক্রিয়া জানান ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’খ্যাত আমির—পিঠ চাপড়ে শুভকামনা জানান তরুণ এই অভিনেতাকে।
দেশের শোবিজে নতুন প্রজন্মের আলোচিত দুই মুখ সৌম্য জ্যোতি ও দিব্য জ্যোতি। নাট্যকার ও অভিনেতা বৃন্দাবন দাস এবং অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি দম্পতির এই যমজ সন্তানেরা খুব অল্প সময়ে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন। বর্তমানে ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘উৎসব’ সিনেমায় সৌম্যর অভিনয় প্রশংসা কুড়াচ্ছে, আর দিব্য ইতিমধ্যেই ‘মুজিব’সহ একাধিক সিনেমা ও সিরিজে নজর কেড়েছেন।
অভিনয়ের পাশাপাশি পড়াশোনায়ও মনোযোগী দুই ভাই আছেন মা–বাবার সঙ্গে, মেলবোর্নে। সেখানেই আমির–দর্শন। দিব্য নিজের পরিচয় দেন বাংলাদেশের অভিনেতা হিসেবে। এরপর জানান, ভারতের নন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ কথা শুনে আমির খান দেখান বিশেষ আন্তরিকতা। কারণ, বেনেগালের তিনি দীর্ঘদিনের ভক্ত। দিব্যর পিঠ চাপড়ে শুভকামনা জানিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন।
দিব্যর মা শাহনাজ খুশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন সেই ছবিটি। তাতে দেখা যায়, দিব্যর পাশে কালো কুর্তা ও সাদা পাজামা পরা আমির খান। ক্যাপশনে খুশি লিখেছেন, ‘মেলবোর্নে রাস্তায় দিব্যর স্বপ্নের নায়ক, আমির খানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা! এরপর বাংলাদেশের অভিনেতা হিসেবে পরিচয় দেওয়া, কথা বলা।’
এই পোস্টে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সহকর্মী ও ভক্তরা। অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী লিখেছেন, ‘অবাক কাণ্ড।’
শাহনাজ খুশির ভাষায়, ‘অচেনা-অখ্যাত একজন শিল্পীর প্রতি আমির খানের মতো একজন তারকার এমন বিনয় নিশ্চয় দিব্যর জন্যও শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।’
মেলবোর্নের এক রাস্তার মোড়ে ঘটে যাওয়া এই মুহূর্ত শুধু এক সাক্ষাৎ নয়, দিব্য জ্যোতির অভিনয়যাত্রায় এটি হয়ে থাকবে এক অনুপ্রেরণার মাইলফলক।
বৃন্দাবন ও শাহনাজ খুশি দীর্ঘদিন ধরে দেশের নাট্যাঙ্গনের পরিচিত মুখ। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের যমজ সন্তান দিব্য–সৌম্য বড় হয়েছেন তারকাবেষ্টিত পরিবেশে। গত মে মাস থেকেই অস্ট্রেলিয়ায় শাহনাজ খুশি। পুরো পরিবারই একসঙ্গে ছিল। পরে সিনেমা মুক্তি উপলক্ষে সৌম্য জ্যোতি ও তাঁর বাবা বৃন্দাবন দাস দেশে চলে আসেন। গত মাসে সৌম্য ও বৃন্দাবন দাস অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেছেন।