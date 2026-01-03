জয়ার রোজেলাপ্রীতি দেখুন ছবিতে

অভিনেত্রী জয়া আহসানের এ যেন আলাদা এক জগৎ। মাসের বেশির ভাগ সময় অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাসায় এসে হয়ে যান অন্য এক জয়া। তাঁর বেশির ভাগ সময়ই তখন কাটে নিজের বাগানে। শীতের সকালে রোজেলাপ্রীতির সেই খবরই জানালেন এই দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী।
জয়া আহসানের পোস্ট করা ভিডিওতে শুরুতেই এই অভিনেত্রী গাছটি দেখান। পরে তিনি ভক্তদের উদ্দেশে বলেন, ‘এটা আমার পছন্দের রোজেলাগাছ।’জয়ার পছন্দের গাছের মধ্যে অন্যতম একটি রোজেলা। নিজের লাগানো গাছটিতে তিনি একসময় খুশিতে হেলান দেন। এই সময় তিনি ভক্তদের উদ্দেশে বলেন, ‘দেখেন কি সুন্দর।’
ভিডিওতে জয়া ঘুরে ঘুরে ভক্তদের তাঁর বাগানের গাছগুলো দেখান। জয়া জানান, এই গাছটি পছন্দের অন্যতম কারণ এর ফল। ফলটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে জয়া বলেন, ‘দেখেন, কি সুন্দর কালার। দেখতে পুরোই অসাধারণ।’
রোজেলা ফল থেকে তৈরি জ্যাম জয়ার পছন্দ, সেই কথাও ভক্তদের জানান। এই নিয়ে জয়া বলেন, ‘এই জ্যামের অনেক দাম। মা রান্না করত। এটা আমার খালার বাসায় ছিল। আর এখন যা হয়, আমি নিজেই চাষ করি।’জয়ার বাগানে তাঁর পছন্দের প্রায় সব গাছই রয়েছে। কোনো কোনো গাছ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছেন। আবার কোনোটি দেশের বাইরে থেকেও এনেছেন। এ ছাড়া তাঁর বাসার ছাদেও বাগান রয়েছে।