লালগালিচায় তারকারা

উপস্থাপক মৌসুমী মৌয়ের অনুরোধে `প্রেশার কুকার' সিনেমার ‘বড়াই করে’ গানটি গেয়ে শোনালেন খায়রুল বাসার।
মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কারটি অস্কারের মতো বলে মন্তব্য করলেন দিলারা জামান। তিনি অনুষ্ঠানে মঞ্চে এসে এ কথা বলেন।
মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারের ২৭তম আসরে আসতে শুরু করেছেন তারকারা। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে হল অব ফেমের মূল মঞ্চে এসেছেন আলমগীর–রুনা লায়লা দম্পতি। এসেছেন সংগীতশিল্পী আখি আলমগীরসহ অন্য তারকারা।
বিনোদন অঙ্গনে বছরের সেরা কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারের এ আয়োজন শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। দীর্ঘ যাত্রায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ আয়োজনের পরিসর বেড়েছে। যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ওয়েব সিরিজ, সিনেমাসহ নানা ধরনের কাজ, যা মেরিল-প্রথম আলো অনুষ্ঠানকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করেছে। এ বছর ‘মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার ২০২৫’ অনুষ্ঠানে তারকা জরিপ, সমালোচক ক্যাটাগরি, আজীবন ক্যাটাগরিসহ বিভিন্ন শাখায় পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।
২০১৮ সালের মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী এসেছেন। অনুষ্ঠানে এসেছেন অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামালও।
দেশের বিনোদন অঙ্গনের সবচেয়ে বড় আয়োজন ‘মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার’। আজ শুক্রবার এ আয়োজনের ২৭তম আসর বসেছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে মূল আয়োজন হচ্ছে। এর আগেই লালগালিচায় হাজির হচ্ছেন বিনোদনজগতের তারকারা। সন্ধ্যা ছয়টায় নানা চমক নিয়ে শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান।
প্রতিবারের মতো এবারের আয়োজনেও 'তারকা জরিপ পুরস্কার', 'সমালোচক পুরস্কার' ও 'আজীবন সম্মাননা' দেওয়া হবে। কারা এই পদক ও সম্মাননা পাবেন, তা নিয়ে প্রতিবছরই দর্শক, শিল্পী, কলাকুশলীদের কৌতূহল থাকে। পুরস্কারপ্রাপ্ত তারকাদের নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে আজ সেই কৌতূহলের অবসান হবে।
এ আসর প্রতিবারের মতো ‘আজীবন সম্মাননা’ দিয়ে শুরু হবে। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকবে নানা চমক। এতে অংশ নেবেন দেশের তারকারা। এ অনুষ্ঠানের ফাঁকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পুরস্কারগুলো তুলে দেবেন বিনোদন অঙ্গনের গুণী তারকারা।