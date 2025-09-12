ভাইকে কয়েকটি সিনেমা দেখতে কড়া নিষেধ করেছিলেন এই অভিনেত্রী

ভাইকে কয়েকটি সিনেমা দেখতে কড়া নিষেধ করেছিলেন এই অভিনেত্রী
ভাই অভিনেতা। সেই পথেই হেঁটেছিলেন অভিনেত্রী ভার্জিনিয়া ম্যাডসেন। ক্যারিয়ার শুরুর পর নানা কারণে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছেন তিনি। গতকাল ১১ সেপ্টেম্বর ছিল তাঁর জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে জেনে নিতে পারেন তাঁর জানা–অজানা বিষয়গুলো।
মজার ব্যাপার হচ্ছে ম্যাডিসনের দুই চোখ দুই রকম। বাঁ চোখ কিছু অংশ ধূসর ও সবুজ। অন্যদিকে ডান চোখ পুরোটাই সবুজ।
‘ক্যান্ডিম্যান’ সিনেমা দিয়ে আলোচিত হয়েছিলেন ম্যাডিসন। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘কিছু দৃশ্যের শুটিং করতে তাঁকে সম্মোহিত করা হয়েছিল।’
বেশ কিছু সিনেমায় গল্পের প্রয়োজনে তাঁকে খোলামেলা অভিনয় করতে হয়েছিল। কিছু সিনেমায় নগ্ন হতে হয়েছিল। সেসব সিনেমা তিনি অভিনেতা ভাই মিশেল ম্যাডসেনকে দেখতে নিষেধ করেছিলেন।
প্রেম, বিয়ে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বারবার সমালোচিত হন। ২০২০ সালে তাঁর চেয়ে ২০ বছরের ছোট এক তরুণের সঙ্গে প্রেম ও ডেটিং করে আলোচনায় আসেন।তিনি ২২ বছর বয়সেই অভিনয়ে নাম লেখান। ভাই জনপ্রিয় অভিনেতা হলেও তিনি ভালো কোনো চরিত্রই পাচ্ছিলেন না। দীর্ঘ সময় তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়। প্রায় ছয় বছর পর ‘ফায়ার উইথ ফায়ার’ সিনেমায় অভিনয় করে প্রথম আলোচিত হন। গল্পে দেখা যায়, জেলে থাকা এক বন্দীর প্রেমে পড়েন।