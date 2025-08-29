‘কুনজর দেবেন না’, মেহজাবীনের সঙ্গে ছবি দিয়ে রাজীব

ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা ঘটনা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। তারকাদের ফেসবুক পোস্টের ঘটনাগুলো সে কথাই বলে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা–
একসময় গানে গানে তুমুল ব্যস্ত সময় কেটেছে ডলি সায়ন্তিনীর। এখন আর আগের সেই ব্যস্ততা নেই। মাঝে রাজনীতিতেও নাম লিখিয়েছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অংশ নেন। সময় পেলে একসময়ের জনপ্রিয় এই সংগীতশিল্পী ঘোরাঘুরি করতেও পছন্দ করেন। ঘোরাঘুরির স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করে ডলি সায়ন্তিনী লিখেছেন, ‘ঘোরাফেরা শুধু বাইরে নয়, ভেতরের মনকেও সাজিয়ে তোলে।’
প্রায় তিন বছর কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত উপস্থাপক সামিয়া আফরিন। সিঙ্গাপুরে দুই বছর চিকিৎসা নিয়েছেন। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি একটা সময় পর্যন্ত পরিবার ও কাছের বন্ধুবান্ধব ছাড়া তেমন কেউ জানতেন না। এ বছরের মার্চে প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে জানান, দুই বছর মেয়াদি চিকিৎসা কোর্স শেষ হয়েছে। সাত-আট মাস ধরে কোনো চিকিৎসা নিচ্ছেন না। এখন কিছু স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেন। চাপও নিতে পারেন, যা দুই বছর আগে একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আজ শুক্রবার সামিয়া ফেসবুকে পরিবারের সঙ্গে স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘পারিবারিক মূল্যবোধ কথায় শেখানো যায় না, তা বেঁচে থাকে ভালোবাসা, সম্মান আর একে অপরের জন্য করা ছোট ছোট ত্যাগের মাধ্যমে।’
২০১২ সাল থেকে মেহজাবীনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক আদনান আল রাজীবের। তবে এ সময়টায় তাঁরা দুজন প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। দীর্ঘ প্রেমের সম্পর্ক শেষে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ান। আজ শুক্রবার বিকেলে মেহজাবীনের সঙ্গে আদনান আল রাজীব এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে ক্যাপশনে জুড়ে দিয়েছেন গানের লাইন, ‘কিচ্ছু চাইনি আমি, আজীবন ভালোবাসা ছাড়া।’ শেষে আবার মজা করে লিখেছেন, ‘কুনজর দেবেন না প্লিজ।’কফিনে মোড়া একটি মরদেহ ‘কবর’-এ শোয়ানো, আশপাশে কিলবিল করছে কয়েকটি সাপ—ভিকি জাহেদের নতুন নাটক ‘খোয়াবনামা’র পোস্টার মুক্তির পর থেকেই শোরগোল পড়ে যায়। অনেকে ভেবেছিলেন এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়তো এটি তৈরি করা হয়েছে। তবে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাটকের অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব ও পরিচালক ভিকি জানিয়েছেন, সত্যি সত্যি সাপ নিয়ে শুটিং করেছেন তাঁরা। নাটকটি এরই মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির পর আজ স্থিরচিত্রটি ফেসবুকে পোস্ট করে তৌসিফ লিখেছেন, ‘খোয়াবনামাকে এতটা ভালোবাসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।’সময়ের আলোচিত তারকা কেয়া পায়েল তাঁর স্থিরচিত্রটি ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘তোমার স্বপ্নের পথে এগিয়ে চলো, আর কখনো পেছনে ফিরে তাকিও না।’বরিশাল থেকে নিয়মিত নাটক ও টেলিছবি বানাচ্ছেন সুব্রত কুমার সঞ্জীব। এ বছরের মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারের সীমিত দৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র বিভাগে ‘রোদ বৃষ্টির গল্প’ নাটকের জন্য এবার সেরা চিত্রনাট্যকারের স্বীকৃতি পেয়েছেন এই নির্মাতা। এই পরিচালক ফেসবুকে স্থিরচিত্রটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘নাটকে মানুষের প্রধান কাজ হচ্ছে মায়ায় জড়ানো, আর মায়া ছাড়ানো।তরুণ প্রজন্মের অভিনয়শিল্পী সারিকা সাবাহ কফি হাতে স্থিরচিত্রটি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সন্ধ্যা আরও সুন্দর লাগে, যখন হাতে থাকে এক কাপ আর নিরিবিলি থাকা যায়।’