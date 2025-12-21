শাকিবের সঙ্গে কস্টিউমে মিল, যা জানালেন অপু

অফ-হোয়াইট স্যুট পরিহিত ছবিতে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন অপু বিশ্বাস। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ছবিগুলো
এমন পোশাকে সাধারণত চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসকে দেখা যায়নি। ভক্তরা তাঁকে দেখে চমকে গেছেন। অফ-হোয়াইট স্যুটে অপু বিশ্বাসকে আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে। ফ্লোরাল এমব্রয়ডারির সূক্ষ্ম কাজ পোশাকে এনেছে আভিজাত্য। মিনিমাল জুয়েলারি ও পরিমিত মেকআপে আধুনিক গ্ল্যামারের ছাপ।অপু বিশ্বাস ফ্লোরাল এমব্রয়ডারির কাজে তৈরি পোশাকের একগুচ্ছ স্থিরচিত্র নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘যে শক্তি তোমাকে টানে, নিজেই সেই শক্তিতে হয়ে ওঠো।’ অপুর পোস্ট করা স্থিরচিত্রে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় সাত হাজারের মতো রিঅ্যাকশন জমা পড়েছে। মন্তব্য এসেছে হাজারখানেক ও শেয়ার হয়েছে ৩১ বার।
বিজ্ঞাপন
অপু বিশ্বাসের কস্টিউমকে ফেসবুক অনুসারীদের কেউ কেউ শাকিব খানের ফেসবুক পেজে তিন দিন আগে পোস্ট করা একটি স্থিরচিত্রের কস্টিউমের সঙ্গে তুলনা করছেন। কেউ দুজনের কাছাকাছি নকশার কস্টিউম নিয়ে রহস্য খুঁজছেন? কেউ আবার দুজনের ছবির কোলাজ করে তা চলচ্চিত্র–সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করে বলছেন, একই ডিজাইনার দুজনের এই কস্টিউম বানিয়েছেন। কেউ আবার সন্দেহ পোষণ করে বলছেন, ঘটনা কী, দুজনই একই ধরনের পোশাকে? কেউ কেউ বলছেন, দারুণ মানিয়েছে। ম্যাচিং ম্যাচিং।রহস্য কী—জানতে কথা হয় অপু বিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি বলেছেন, ‘এটা তেমন কী আর! আমার একটা ইভেন্ট ছিল। একজন ডিজাইনার অনুষ্ঠানের মুড অনুযায়ী আমার পোশাকের এই নকশা করেছেন। ভক্তরা নানান কিছু ভাবছেন। প্রিয় তারকাকে নিয়ে ভক্তদের বলা এসব কথাকে ভালোবাসা হিসেবে নিচ্ছি।’
বিজ্ঞাপন
কাছাকাছি নকশার পোশাকের বিষয়ে তেমন কিছুই কি জানতেন না, হেসে উত্তর দিলেন অপু। বললেন, ‘এটা পুরোপুরি ডিজাইনারের কারসাজি। এর বেশি আর কিছুই বলতে পারব না।’দুই বছর বিরতির পর নতুন ছবির শুটিং শুরু করেছেন অপু বিশ্বাস। ‘দুর্বার’ নামের এই ছবির পরিচালক কামরুল হাসান। ছবিতে প্রথমবারের মতো তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন সজল।এই ছবির শুটিং অভিজ্ঞতা অপু বিশ্বাসের জন্য একেবারে অন্য রকম। অভিনয়ে তাঁর পথচলা ১৯ বছর। এ সময়ে তিনি কাজ করেছেন শতাধিক চলচ্চিত্রে। তবে এত দিনের ক্যারিয়ারে খুব কম ছবিতেই প্রম্পট ছাড়া অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তা-ও পুরো ছবিতে নয়। এবারই প্রথম প্রম্পট ছাড়া একটি সম্পূর্ণ ছবির শুটিং শেষ করছেন অপু বিশ্বাস।কামরুল হাসান পরিচালিত ‘দুর্বার’ ছবির প্রথম লটের কাজ শেষ হয়েছে সম্প্রতি। অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে আজ রোববার অপু বিশ্বাস বলেন, ‘প্রম্পট ছাড়া অভিনয়ের অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন। মনে হচ্ছে, ইমোশন আরও ভালোভাবে ফুটে উঠছে। সংলাপ শেষে মনিটরে দৃশ্য দেখলেই সেটা টের পাই।’ তবে প্রম্পট ব্যবহার করে করা আগের ছবিগুলোর অভিজ্ঞতাকেও খাটো করে দেখছেন না তিনি। তাঁর ভাষায়, ‘ওই ছবিগুলোই আমাকে আজকের অপু বিশ্বাস বানিয়েছে।’এদিকে বিরতির পর ফেরা অপু বিশ্বাস শুধু ‘দুর্বার’ নয়, আরেকটি ছবিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। ছবিটির নাম ‘সিক্রেট’। এই ছবিতে অপু বিশ্বাসের নায়ক আদর আজাদ। রোমান্টিক-অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার ছবিটি নির্মাণ করছেন পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে জানুয়ারিতে ছবিটির শুরু হবে শুটিং।ঢালিউডে অপু বিশ্বাস শতাধিক ছবিতে কাজ করেছেন। এর মধ্যে ৮০টির মতো সিনেমায় তাঁর নায়ক শাকিব খান। এর বাইরে অপু বিশ্বাস অভিনয় করেছেন মান্না, অমিত হাসান, কাজী মারুফ, নিরব, বাপ্পী চৌধুরী, সাইমন সাদিক, মামনুন ইমন, জয় চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে। এবার পরপর দুই ছবিতে দুজন নায়কের সঙ্গে কাজ করছেন, যাঁদের কারও সঙ্গে আগে কাজের অভিজ্ঞতা নেই।‘সিক্রেট’ ছবির পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস। এর আগে অপু বিশ্বাস পরিচালক বন্ধন বিশ্বাসের দুটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ছবি দুটি হচ্ছে ‘ছায়াবৃক্ষ’ ও ‘লালশাড়ি’। এর মধ্যে ‘লালশাড়ি’ সিনেমাটি অপুর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হয়েছে। এরপর নতুন কোনো সিনেমার শুটিংয়ে দেখা যায়নি তাঁকে। শাকিব খানের পরনের এই কস্টিউমের সঙ্গে মিল খুঁজছেন অপুর ভক্তরা