‘পাশের বাড়ি’র রাশমিকা এবার আবেদনময়ী

‘গীতা গোবিন্দম’ থেকে ‘ডিয়ার কমরেড’—পর্দায় ‘পাশের বাড়ির মেয়ে’ টাইপ চরিত্রেই বেশি দেখা যায় রাশমিকা মান্দানাকে। তবে এবার খোলনলচে বদলে হাজির হলেন আবেদনময়ী রূপে। ফিল্মফেয়ার অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক রাশমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত—
রাশমিকাকে এবার দেখা যাবে ভৌতিক সিনেমায়, দীনেশ বিজন প্রযোজিত ‘থামা’ সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে গতকাল রাতে এসেছে সিনেমার গান ‘তুম মেরে না হুয়ে’। আয়ুষ্মান খুরানার সঙ্গে গানটিতে পাওয়া গেছে আবেদনময়ী রাশমিকাকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
গানটিতে রাশমিকার উপস্থিতি অনেককে চমকে দিয়েছে, অনেক ভক্ত আবার গানে অভিনেত্রীর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
অনেকে আবার রাশমিকার গানটির তুলনা করছেন ‘স্ত্রী ২’ সিনেমার আলোচিত হিট গান ‘আজ কি রাত’–এর সঙ্গে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ‘থামা’ ম্যাডক ফিল্মসের হরর–কমেডি ইউনিভার্সের নতুন সিনেমা। রাশমিকা ও আয়ুষ্মান ছাড়াও সিনেমাটিতে আছেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি, পরেশ রাওয়াল। অভীনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে