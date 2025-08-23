‘সাইয়ারা’ থেকে ‘কুলি’, সেরা ১০–এ আর কোন সিনেমা

বছর শেষ হতে আরও চার মাস বাকি। তবে এর মধ্যেই আলোচনায় ছিল বেশ কয়েকটি সিনেমা। এর মধ্যে বড় বাজেটের ‘ওয়ার ২’ যেমন সেভাবে সাফল্য পায়নি, তেমনই চমকে দিয়েছে নতুন মুখ নিয়ে নির্মিত ‘সাইয়ারা’। আয়ের বিচারে এ পর্যন্ত সেরা দশ ভারতীয় সিনেমা কোনগুলো—বক্স অফিস মোজো, আইএমডিবি অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক।
১০. ‘রেইড ২’
২০১৮ সালে রাজকুমার গুপ্তার ‘রেইড’ সিনেমাটি মুক্তির পর ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বক্স অফিসেও ভালো ব্যবসা করে। পুলিশ কর্মকর্তা অজয় দেবগন যখন একের পর এক রেইড দিতে থাকেন, সে সময়ের টানটান রোমাঞ্চ এখনো মনে করতে পারবেন দর্শকেরা। তাই ‘রেইড’প্রেমীদের জন্য ‘রেইড ২’ ছিল এক প্রতীক্ষিত সিকুয়েল।
‘রেইড ২’ সিনেমায় আবার ফিরে আসেন সেই আইআরএস অফিসার অময় পাটনায়েক (অজয় দেবগন)। তবে এবার তিনি নতুন জায়গায় বদলি হন এমন এক অভিযোগে, যা তাঁর চরিত্রের একদম বিপরীত। নতুন জায়গায় এসেই তিনি পরিচিত হন দাদা মনোহর ভাইয়ের (রিতেশ দেশমুখের) সঙ্গে। এলাকার সবাই তাঁকে দাদাভাই ডাকেন। সবার কাছে তিনি ঈশ্বরতুল্য, গরিবের বন্ধু। তাঁর মাতৃভক্তি হার মানায় গল্পকেও। দাদাভাইয়ের সঙ্গে অময় পাটনায়েক শুরুতে বেশ বন্ধুসুলভ ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি রেইড ঘোষণা করেন দাদাভাইয়ের বিপক্ষে। এ ঘোষণায় পুলিশ বিভাগের মধ্যেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব শুরু হয়। তবে চমকে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে, যখন জীবনের প্রথমবারের হানা দিয়ে কিছুই উদ্ধার করতে পারেন না অময়; বরং শহরজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অময় বিতাড়িত হন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে। অময় কি জীবনের প্রথমবার ভুল ছিলেন? নাকি দাদাভাইয়ের কাছে হার মানলেন তিনি? এ ঘটনাই উঠে এসেছে ‘রেইড ২’ সিনেমায়। ১ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ২৩৫ কোটি রুপি।
৯. ‘হাউসফুল ৫’
‘হাউসফুল’ ফ্র্যাঞ্চাইজির পঞ্চম কিস্তিটি সমালোচকদের প্রশংসা না পেলেও বক্স অফিসে মোটামুটি ব্যবসা করেছে। তারকাবহুল ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, নানা পাটেকর, অভিষেক বচ্চন, রিতেশ দেশমুখ, জ্যাকি শ্রফ, শ্রেয়াস তলপড়ে, চাঙ্কি পান্ডে, ডিনো মোরিয়া, ফারদিন খান, সঞ্জয় দত্ত, রঞ্জিত, জনি লিভার, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ, নার্গিস ফখরি, চিত্রাঙ্গদা সিং, সোনম বাজওয়া।
রঞ্জিত ডোবরিয়াল নামে এক বিলিয়নিয়ার তাঁর ১০০তম জন্মদিনে সবাইকে এক প্রমোদতরিতে আমন্ত্রণ জানান ‘উইল’ পড়ে শোনানোর জন্য। যোগ্য উত্তরাধিকারের হাতে তুলে দেবেন তাঁর এই বিপুল সম্পত্তি। কিন্তু গোল বাধে ছেলের নাম ‘জলি’ নিয়ে। কারণ, সেই পার্টিতে আরও দুজনের নাম জলি। রঞ্জিত ডোবরিয়ালের আসল উত্তরাধিকার কে? সম্পত্তি পাওয়ার জন্য এবার শুরু হয় নানা ফন্দি-ফিকির! এসবের মধ্যেই গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র খুন হয়ে যায়। বয়স্ক রঞ্জিত ওই জাহাজেই তাঁর ব্যবসার উত্তরাধিকার ঘোষণা করার আগের দিন তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। এরপর তাঁর সন্তান ‘জলি’র পরিচয় নিয়ে হাজির হয় তিন নকল জলি, সঙ্গে তাঁদের তিন সুন্দরী বান্ধবী। এরপর কী হবে—তা নিয়েই এগিয়েছে গল্প। ছবিটি বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ২৪২ কোটি রুপি।
৮. ‘ওয়ার ২’
১৪ আগস্ট মুক্তির পর ছবিটি এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৪৯ কোটি রুপি আয় করেছে। এমনিতে শুনতে বেশি মনে হলেও ছবিটির বাজেট অনুযায়ী সেটা যথেষ্ট নয়। এখনো ছবিটি চলছে, তবে বক্স অফিস বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ছবিটি হয়তো ফ্লপ হতে চলেছে। যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম সিনেমাটি বানিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ আনন্দ, এবারেরটি পরিচালনা করেছেন অয়ন মুখার্জি। আগের কিস্তিতে নায়িকা ছিলেন বাণী কাপুর, এবার কিয়ারা আদভানি। সঙ্গে টাইগার শ্রফের বদলে যুক্ত হয়েছেন এটিআর জুনিয়র। এত তারকা নিয়ে বক্স অফিসে ছবিটি সেভাবে ভালো করতে পারেনি। মনে করা হচ্ছে, দুর্বল চিত্রনাট্যই এর বড় কারণ।
৭. ‘সংক্রানতিকি বাস্তুনাম’
তালিকার ৭ নম্বরে আছে তামিল সিনেমাটি। অনিল রবিপুডির সিনেমাটি নির্মিত হয় মাত্র ৫০ কোটি রুপি বাজেটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় ২৫৮ কোটি রুপি আয় করে চমকে দেয়। অ্যাকশন–কমেডি এই সিনেমায় অভিনয় করেন ভেঙ্কটেশ, ঐশ্বরিয়া রাজেশ। এটি একেবারেই মেইনস্ট্রিম বিনোদনধর্মী সিনেমা। দুর্দান্ত কমিক টাইমিং, সংলাপ এই ছবির আসল আকর্ষণ। এ ছাড়া গল্পে থাকা অভিনব মোড় দর্শককে চমকে দিয়েছে।
৬. ‘সিতারে জমিন পর’
দীর্ঘ বিরতির পর বড় পর্দায় ফিরেই চমকে দিয়েছেন আমির খান। তাঁর অভিনীত ও প্রযোজিত সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ২৬৩ কোটি রুপি। ‘সিতারে জমিন পর’ স্প্যানিশ সিনেমার হিন্দি রিমেক। মূল সিনেমাটি অনেকেই দেখেননি।
ফলে আমিরের ছবিটি তাঁরা নতুন সিনেমা হিসেবেই দেখেছেন। ছবির চিত্রনাট্যে আবেগের গাঁথুনি আর আমিরের অভিনয় ভালো লেগেছে দর্শকের। গত কয়েক বছরে শাহরুখ খান বা সালমান খানের মতো বড় তারকাদের সিনেমা মানেই যেন ধুন্ধুমার অ্যাকশন। সে ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’ বা ‘সিকান্দার’ যা–ই হোক। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমির করেছেন ড্রামাধর্মী সিনেমা, যা দর্শককে ভিন্নতার স্বাদ দিয়েছে। ছবিতে আমিরকে দেখা গেছে এক বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায়, যিনি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রশিক্ষণ দেন।
৫. ‘মহাবতার নরসিমা’
২৬৬ কোটি রুপি আয় নিয়ে তালিকার পাঁচে রয়েছে চলতি বছর চমকে দেওয়া এই সিনেমা। ২৫ জুলাই মুক্তিপ্রাপ্ত পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর অ্যানিমেটেড ছবি ‘মহাবতার নরসিমা’ নির্মাণ করেছেন অশ্বিন কুমার। হিন্দু পুরাণের চতুর্থ অবতার ‘নরসিমা’র গল্পে তৈরি এই ছবিটি প্রথমে ধীরগতিতে এগোলেও এখন তা রীতিমতো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বিশেষ করে ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও এই ছবিটি দেখছেন মন দিয়ে। টেকনিক্যাল কোয়ালিটি, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও আবেগঘন সংলাপ ছবিটির প্রধান আকর্ষণ।
৪. ‘এল ২: এমপুরান’
মালয়ালম রাজনৈতিক অ্যাকশন থ্রিলার এই সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। এটি ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া নির্মাতার ‘লুসিফার’–এর সিকুয়েল। এতে অভিনয় করেছেন মোহনলাল, টোভিনো থমাস, পৃথ্বীরাজ। প্রথম কিস্তির মতো সমালোচকদের প্রশংসা না পেলেও বক্স অফিস থেকে সিনেমাটি আয় করে ৩২৫ কোটি রুপি।
৩. ‘কুলি’
৪৪৪ কোটি রুপি নিয়ে তালিকার তিনে রয়েছে লোকেশ কঙ্গরাজের সিনেমাটি। এ ছবিও সমালোচকদের সেভাবে প্রশংসা পায়নি কিন্তু বক্স অফিসে ঠিকই ঝড় তুলেছে। ৭৪ বছর বয়সে এসেও দাপট দেখিয়েছেন রজনীকান্ত।
‘কুলি’ সিনেমায় রজনীকান্ত এখানে অবসরপ্রাপ্ত এক কুলি, যিনি বন্ধুর রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েন গ্যাংস্টারদের জটিল জগতে। ছবিতে আরও আছেন নাগার্জুনা, শ্রুতি হাসান, সৌবিন শাহির, উপেন্দ্র আর সত্যরাজ। বিশেষ চমক হিসেবে ক্যামিও চরিত্রে তামিল ছবিতে অভিষেক ঘটিয়েছেন আমির খানও।
২. ‘সাইয়ারা’
৫৬৩ কোটি রুপি আয় নিয়ে অনুমিতভাবে তালিকার দুইয়ে আছে মোহিত সুরির সিনেমা ‘সাইয়ারা’। বাণী বাত্রার বিয়ে। ছয় মাস পর বাণী উঠে দাঁড়ায়। কাজ নেয় এক পত্রিকা অফিসে।
কিন্তু প্রথম দিনই মুখোমুখি হয় এক রাগী, বদমেজাজি উঠতি গায়কের। ধ্বংসাত্মক তাঁর আচরণ। রেগে গেলে কিছুরই পরোয়া করে না। সেদিনই বাণী জানতে পারে, তার নাম কৃষ কাপুর। কৃষ স্বপ্ন দেখে একদিন বড় গায়ক হবে। কিন্তু স্বজনপ্রীতির চক্করে নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায় না। এ কারণেই তার এত ক্ষোভ। নিজের গানের দলের সদস্যদের সঙ্গেও মারামারি করতে দ্বিধা করে না সে। ভাগ্যের ফেরে বাণী আর কৃষ আবার এক হয়। তবে প্রয়োজনটা নেহাতই স্বার্থের। তবে দ্রুত ঘটনা মোড় নিতে থাকে অন্যদিকে। কৃষ আর বাণী যখন ধীরে ধীরে কাছে আসতে শুরু করে, তখনই এক কঠোর সত্য এসে তছনছ করে দিতে চায় সব। কৃষ হারাতে থাকে বাণীকে। কী হয় শেষ পর্যন্ত, তা জানতে হলে দেখতে হবে ‘সাইয়ারা’ সিনেমাটি।
বাণী বাত্রার চরিত্রে নায়িকা হিসেবে অনীত পাড্ডা ও কৃষ কাপুরের চরিত্রে আহান পান্ডে দুজনেরই প্রথম সিনেমা ‘সাইয়ারা’। দুজনের অভিনয় মন ছুঁয়েছে দর্শকদের। সেই সঙ্গে একের পর এক দারুণ গান প্রাণ দিয়েছে এ সিনেমায়।
১. ‘ছাবা’
চলতি বছরের ভালোবাসা দিবসে মুক্তি পেয়েই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল লক্ষ্মণ উতেকরের সিনেমাটি। ৭৯৭ কোটি রুপি আয় নিয়ে সিনেমাটি তাই এখন পর্যন্ত চলতি বছরের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমা।
‘ছাবা’ সিনেমা মারাঠা সম্রাট শিবাজি মহারাজের ছেলে সাম্ভাজিকে ঘিরে। আর সাম্ভাজি মহারাজের চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ভিকি কৌশল। ‘ছাবা’ গল্প শুরু হয় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবার থেকে। শিবাজি মহারাজ ছিলেন তুমুল প্রতাপশালী রাজা এবং আওরঙ্গজেবের সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ, শিবাজি মহারাজকে পরাজিত করার পরও মারাঠা সাম্রাজ্য দখল করার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি আওরঙ্গজেবের। তবে শিবাজির মৃত্যুর খবর পাওয়ামাত্র মোগল দরবার হয়ে ওঠে আনন্দে উদ্বেল। পথের কাঁটা দূর হয়েছে ভেবে উৎসবে মেতে ওঠেন তাঁরা।
আর তখনই হাজির ছত্রপতি সাম্ভাজি মহারাজ। কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে হুট করেই মোগলদের সম্পদশালী শহর বোরহানপুরে আক্রমণ করেন। গুঁড়িয়ে দেন সাজানো নগর। লুট করেন সব সম্পদ। এ আক্রমণের মাধ্যমে সরাসরি মোগল শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন সাম্ভাজি। এ আক্রমণ স্তম্ভিত করে দেয় মোগলদের। মারাঠাদের গুঁড়িয়ে দিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। অন্যদিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের ভেতরই দানা বাঁধতে থাকে ষড়যন্ত্র। নিজের পরিবারের ভেতর থেকেই সাম্ভাজিকে সরাতে উঠেপড়ে লাগেন অনেকে। একদিকে মোগল সেনা, অন্যদিকে পারিবারিক বিদ্রোহ—এ দুটি কি সামাল দিতে পারেন সাম্ভাজি? কী হয়েছিল তাঁর পরিণতি? ‘ছাবা’তে এ কাহিনিই দেখানো হয়। ভিকি ছাড়াও সিনেমাটিতে অভিনয় করছেন রাশমিকা মান্দানা ও অক্ষয় খান্না।