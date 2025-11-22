৩ কোটি ঋণ ছিল, এখন ১১ কোটির মালিক

একসময় দিনের খাবার জোগাড় করাই ছিল সবচেয়ে বড় লড়াই। মাথার ওপর ছাদ ছিল না, পকেটে টাকা ছিল না। অথচ আজ তিনি টেলিভিশনের অন্যতম বড় তারকা—রাশমি দেশাই।
এ সময়ে টেলিভিশন দুনিয়ায় রাশমি দেশাই এক পরিচিত নাম। বিলাসবহুল জীবন, খ্যাতি ও সাফল্যে ঘেরা তাঁর বর্তমান জীবন। তবে এই জায়গায় পৌঁছাতে তাঁকে পেরোতে হয়েছে কঠিন লড়াইয়ের পথ।
কে এই রাশমি দেশাই
রাশমি দেশাই শুধু হিন্দি টেলিভিশনেই নয়, ভোজপুরি সিনেমাতেও একসময় দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন। ২০০৪ সালে ‘বালমা বড়া নাদান’ ছবির মাধ্যমে ভোজপুরি সিনেমায় অভিষেক হয় তাঁর। এরপর একের পর এক ছবিতে অভিনয় করেন ‘গজব ভাইল রেহনা’, ‘তোহসে পেয়ার বা’, ‘কাঙ্গনা খাঁকে প্যায়ারা কে অঙ্গনা’সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবিতে।
৩ কোটি টাকার ঋণ, চার দিন রাস্তায়
সাফল্যের আগের জীবনটা মোটেও সহজ ছিল না তাঁর। এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে রাশমি নিজেই জানিয়েছেন, একটি টিভি সিরিয়াল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর জীবনে নেমে আসে চরম অন্ধকার।
রাশমি একটি বাড়ি কিনেছিলেন, যার কারণে মাথায় চেপে বসে বিপুল ঋণের বোঝা। রাশমির ভাষায়, ‘আমার মোট ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ দশমিক ২৫ থেকে ৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি। আমি ভেবেছিলাম সব ঠিকঠাক চলছে; কিন্তু বাস্তবে আমি চার দিন রাস্তায় কাটিয়েছি।’
সে সময় খাবার কিনতেও পারতেন না ঠিকমতো। ২০ রুপির খাবার খেয়েই দিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে।
হাল ছাড়েননি কখনো
কঠিন সেই দিনগুলোতেও তিনি হার মানেননি। ছোট চরিত্র, টিভি শো, এমনকি কম পরিচিত ছবিতেও অভিনয় করেছেন; কিন্তু লড়াই ছাড়েননি। আর সেই অদম্য চেষ্টাই আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের চূড়ায়।
আজ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক
আজ রাশমি দেশাই শুধু জনপ্রিয় অভিনেত্রীই নন, তিনি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। পিংক ভিলার তথ্যমতে, তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১১ কোটি রুপির বেশি। বিলাসবহুল জীবন, স্থায়ী ক্যারিয়ার আর অগণিত ভক্ত—সবকিছুই আজ তাঁর হাতের মুঠোয়।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে