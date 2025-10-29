আয়ুষ্মানের সঙ্গে বাংলাদেশের মারুফা

সম্প্রতি আইসিসি নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশে ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচ দেখতে হাজির হয়েছিলেন বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। ইউনিসেফ ভারতের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে মাঠে ছিলেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটার মারুফা আক্তারের। বুধবার আয়ুষ্মানের সঙ্গে তোলা ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এ নারী ক্রিকেটার।
দুই ঘণ্টায় ছবিটিতে রিঅ্যাক্ট পড়েছে ১৪ হাজারের বেশি। ছবির মন্তব্যের ঘরে ভক্তরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মারুফা ও আয়ুষ্মান দু’জনকেই। আয়ুষ্মানকে উদ্দেশ্য করে একজন লিখেছেন, ‘প্রিয় গায়ক ও অভিনেতা’, আরেকজন লিখেছেন, ‘মারুফা, বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।’
২০২৩ সাল থেকে ইউনিসেফ ভারতের শুভেচ্ছাদূত আয়ুষ্মান। শিশুদের অধিকারের প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার জানাতে নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপে হাজির হয়েছিলেন তিনি। ম্যাচ শুরুর আগে ট্রফি নিয়ে ফটোসেশনে অংশ নেন আয়ুষ্মান। শিশু অধিকার নিয়ে একসঙ্গে কাজ করছে ইউনিসেফ-আইসিসি। এই অংশীদারত্বের লক্ষ্য হলো ‘শিশুদের কাছে অঙ্গীকার’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার ও কল্যাণের পক্ষে আওয়াজ তোলা। ক্রিকেট ভক্ত, দর্শক এবং খেলোয়াড়দের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেন তারা প্রতিটি শিশুর নিরাপদে বেড়ে ওঠা, শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের অধিকারকে সমর্থন জানাতে ইউনিসেফের সঙ্গে হাত মেলায়।
এই অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে বলিউড তারকা আয়ুষ্মান খুরানা ক্রিকেটের পরিবর্তন আনার ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। অভিনেতা বলেন, ‘ইউনিসেফ ভারতের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে, শিশুদের অধিকারের জন্য ইউনিসেফ-আইসিসি-র এই অংশীদারত্বকে সমর্থন জানাতে পেরে আমি আজ এখানে সম্মানিত বোধ করছি।’
সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আয়ুষ্মান খুরানার নতুন ছবি ‘থামা’। ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য সরপোতদার। ছবিতে ভূত-কমেডির মিশেলের মধ্যে রোমান্স আছে ভরপুর। মুক্তির পর ভালোই ব্যবসা করেছে সিনেমাটি।