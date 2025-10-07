৩০ কোটি বাজেটে ৩০০ কোটি আয়, সেই সিনেমার ঝড় চলছেই

গত ২৮ আগস্ট মুক্তির পর থেকে সাধারণ দর্শক থেকে সমালোচকসহ সবারই প্রশংসা পেয়েছে মালয়ালম সিনেমা ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্র’। ‘এমপুরান’ সিনেমার ২৬২ কোটি আয়ের রেকর্ড পেছনে ফেলে ডমিনিক অরুণ পরিচালিত সিনেমাটি আগেই সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমা হয়েছে। এবার ৩০০ কোটি রুপি আয়ের মাইলফলকও স্পর্শ করল সিনেমাটি।
রেকর্ডের পর রেকর্ড
কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্র’ মুক্তির পর থেকেই একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে। সুপারহিরো ঘরানার এই ছবি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ এবং প্রযোজনা করেছে দুলকার সালমানের ওয়েফেয়ারার ফিল্মস। মুক্তির মাত্র ৩৮ দিনেই গতকাল ছবিটি ছুঁয়ে ফেলেছে ২৯৯ কোটি রুপি, যা মালয়ালম সিনেমার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আজকের বক্স অফিসের ফল এখনো জানা যায়নি, তবে বিভিন্ন গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে যে ৩০০ কোটি আয় পূর্ণ করেছে সিনেমাটি। ছবিটি শুধু ভারতের দক্ষিণাঞ্চলেই নয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও দুর্দান্ত ব্যবসা করছে।
দুলকারের উচ্ছ্বাস
প্রযোজক দুলকার সালমান ছবিটির সাফল্য প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না কীভাবে “লোকাহ” সারা বিশ্বের দর্শকের হৃদয় জয় করেছে। আমাদের কাছে এটা ছিল একান্ত, ছোট্ট একটা স্বপ্নের মতো; একটা স্বাধীন সিনেমা। কিন্তু মানুষ যেভাবে এটিকে গ্রহণ করেছে, তা অভূতপূর্ব। আমি ৪০টির বেশি সিনেমা করেছি, কিন্তু এ রকম অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে তেলেগু দর্শকদের, যাঁরা ছবিটিকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছেন।’
কী আছে ছবিতে
অভিনেতা দুলকার সালমান প্রযোজিত এই ফ্যান্টাসি ড্রামায় প্রধান চরিত্রে আছেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন। আরও আছেন স্যান্ডি, অরুণ কুরিয়ান ও নাসলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ। ‘লোকাহ’র গল্পের সূত্র নেওয়া হয়েছে কেরালার লোককথার কিংবদন্তি চরিত্র ‘কল্লিয়ানকাট্টু নীলি’ থেকে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন নাসলেন, স্যান্ডি মাস্টার, চন্দু সালিমকুমার ও অরুণ কুরিয়ান।
বিশেষ চরিত্রে আছেন দুলকার নিজেও; অতিথি চরিত্রে আছেন টোভিনো থমাস। পরিচালক ডমিনিক অরুণ নিশ্চিত করেছেন যে সিরিজের দ্বিতীয় কিস্তি ঘুরবে টোভিনো থমাসের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। আর তৃতীয় কিস্তিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখা যাবে দুলকার সালমানকে। এর মধ্যেই সিনেমাটির সিকুয়েলের ঘোষণা এসেছে।
আপ্লুত কল্যাণী
এর আগে ‘হৃদয়ম’ সিনেমা দিয়ে আলোচনায় আসেন কল্যাণী; এবার ‘লোকাহ’ দিয়ে গড়লেন নতুন রেকর্ড। দর্শকের ভালোবাসা আর সমালোচকদের প্রশংসায় আপ্লুত অভিনেত্রী। ‘ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। ছবির কাজ শুরু করার সময় তো আমরা ভাবিইনি যে এমন কিছু হবে। তখন শুধু মনে হয়েছিল, একটা ভালো গল্প বলার মতো ছবির অংশ হব। কিন্তু মুক্তির পর দর্শক ছবিটিকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে বিষয়টা অবাস্তবই মনে হচ্ছে। মুক্তির প্রায় এক মাস পার হয়ে গেছে, কিন্তু কী বলব বুঝতে পারছি না, আমি এখনো বাকরুদ্ধ,’ পিংকভিলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন অভিনেত্রী।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস