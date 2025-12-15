এমন পৃথিবীতে সন্তানকে বড় করতে চাই না: রাধিকা আপ্তে

আদিত্য ধরের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে আয় করছে বটে কিন্তু সিনেমাটির নানা বিষয়ে সমালোচনাও হচ্ছে। চলচ্চিত্র সমালোচক থেকে অনেক অভিনয়শিল্পীও সিনেমাটির নানা বিষয় নিয়ে সমালোচনা করছেন। এবার সেই তালিকায় যোগ দিলেন রাধিকা আপ্তে। তবে ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশের পর উল্টো তাঁকেই ট্রল করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
কী বলছেন রাধিকা
ভারতীয় সিনেদুনিয়ার পর্দায় কি শুধুই রক্তারক্তি, হিংসার রমরমা? প্রশ্ন তুলল রাধিকা আপ্তের এক সাম্প্রতিক মন্তব্য। করোনা–পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতের সিনেমায় যে পরিবর্তন এসেছে, সেটা দৃশ্যমান। বক্স অফিসের মন্দা বাজার চাঙা করতে নাকি দর্শকমহলের স্বাদ বদলের চাহিদাতেই সিনেমা-সিরিজে একচেটিয়াভাবে অ্যাকশন, রক্তারক্তি, হিংসার কাহিনি তুলে ধরা হচ্ছে?
এমন প্রশ্ন বিগত কয়েক বছরে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। এমনকি সিনেমার পর্দায় নারী চরিত্র পরিবেশন নিয়েও সমালোচিত হতে হয়েছে বলিউড কিংবা দক্ষিণি ছবিকে। এবার সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে মুখ খুলেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাধিকা আপ্তে।
অভিনেত্রী বলেন, ‘বর্তমানে বিনোদনের নামে যেভাবে হিংসাকে বিক্রি করা হচ্ছে, তাতে আমি ভীষণই বিরক্ত এবং কথাটা আমাকে খোলাখুলিভাবেই বলতে হচ্ছে যে আমি এমন এক পৃথিবীতে সন্তানকে বড় করতে চাই না যেখানে হিংসাত্মক ছবিকে বিনোদন বলে চালানো হয়। কারণ, আমি একেবারেই এর মোকাবিলা করতে পারি না।’
রাধিকার উদ্বেগ
এখানেই অবশ্য থামেননি রাধিকা। অভিনেত্রীর উদ্বেগ, বর্তমানে দর্শককে শক দিয়ে সিনেমার গল্প বলা হয়! ‘আমি যদি সে রকম একটা মানুষের গল্প বলি, যে কাউকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলছে, তাহলে আমার তো ওই কাটাকাটির দৃশ্যটা দেখানোর দরকার নেই। কিংবা ওই মানুষটির সঙ্গে যে রকম ভয়াবহ আচরণ করা হচ্ছে, সেটা তো আমি দেখাব না। এটাকে স্টোরি টেলিং বলে না। আমি অন্তত এ রকম দেখিনি। আর এই সিনেমাগুলো সমাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। আর দর্শকেরাও সেগুলো গিলছে দেখে আমি আরও বিরক্ত বোধ করছি।’ বলেন রাধিকা।
রাধিকাকে আক্রমণ
‘ধুরন্ধর’-এর কিছু বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলায় ট্রলের মুখে পড়েছিলেন হৃতিক রোশন। অবস্থা বেগতিক থেকে পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি আরেকটি পোস্ট করে ক্ষত মেরামতের চেষ্টা করেন। এবার ট্রল করা হচ্ছে রাধিকাকে। ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে অভিনেত্রীর মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে হেয় করে নানা ধরনের পোস্ট করা হচ্ছে অন্তর্জালে।
অনেকেই রাধিকা অভিনীত ‘রক্তচরিত্র’, ‘সেক্রেড গেমস’-এর উদাহরণ দেখিয়ে বলছেন, ‘আপনার অভিনীত এই ছবিগুলো তো আদ্যোপান্ত ফ্যামিলি ড্রামা তাই না?’
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে