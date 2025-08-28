চেনা রূপে নতুন কাজল

শক্তিশালী মায়ের ভূমিকায় ইদানীং বারবার রুপালি পর্দায় হাজির হচ্ছেন কাজল। সন্তানকে রক্ষা করতে কখনো তাঁকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, কখনো মরণব্যাধির বিরুদ্ধে, কখনো আবার মন্দ মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায়। এবারও এমনই এক চরিত্রে হাজির হচ্ছেন তিনি। তবে শুধু মা নন, স্ত্রী, আইনজীবী, বন্ধু—বহুমাত্রিক রূপে। ‘দ্য ট্রায়াল ২’ সিরিজের ট্রেলার দেখে সে ইঙ্গিতই মিলেছে।
সিরিজটির প্রথম মৌসুমে কাজলের স্বামীর চরিত্রে ছিলেন টালিউড অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় মৌসুমেও তাঁদের রসায়ন দর্শকের সামনে ধরা দেবে। সিরিজটির নির্মাতারা জানান, কাজলের বিপরীতে আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত চরিত্রে যীশুর চেয়ে ভালো আর কাউকে পাওয়া যেত না।
সিরিজে আইনজীবী নয়নিকা সেনগুপ্তর ভূমিকায় আছেন কাজল। কাজ ও পরিবার—দুটোকে সামঞ্জস্য রেখে চলাই নয়নিকার সংগ্রাম। চরিত্রটির সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পান কাজল। তাঁর ভাষায়, ‘প্রত্যেক নারীকে জীবনে কোনো না কোনো সময়ে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যেখানে তাঁকে পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। আমি আমার আশপাশের নারীদের থেকে অনুপ্রেরণা নিই। নয়নিকাকে সততার সঙ্গে পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
মুম্বাইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে ‘দ্য ট্রায়াল ২’-এর ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ২২ আগস্ট। সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ‘ধোঁকা’র দুনিয়া হিসেবে অভিহিত করেন কাজল। এই দুনিয়ায় নেতিবাচক মন্তব্যকে কীভাবে সামলাতে হয়, সহ–অভিনেত্রী কুব্রা সেটের কাছ থেকে সেটা শিখেছেন কাজল, ‘নেতিবাচক মন্তব্যে ভেঙে পড়েন না কুব্রা; বরং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেগুলো সামলান।’
টালিউড অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত এখন বলিউডের নিয়মিত মুখ। ‘মণিকর্ণিকা’-তে কঙ্গনা রনৌতের স্বামী, ‘মর্দানি’-তে রানী মুখার্জির স্বামী, ‘শকুন্তলা দেবী’-তে বিদ্যা বালানের স্বামী—একাধিক চলচ্চিত্রে তাঁকে শক্তিশালী নারীর স্বামী হিসেবে দেখা গেছে।
‘দ্য ট্রায়াল’-এর দুই মৌসুমেও তিনি কাজলের স্বামী। এক প্রশ্নের জবাবে যীশু হাসতে হাসতে বলেন, ‘কারণ টাকা। সত্যি বলতে, আমি অত কিছু ভাবি না। চরিত্রটা যদি ভালো লাগে, আমি করি। দর্শক যদি মনে না করেন আমি রিপিট হচ্ছি, তাহলে আমার আপত্তি কোথায়? আর পরিচালকেরা যখন আমায় এসব চরিত্রে চান, তখন আমার সমস্যা নেই।’
২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দ্য ট্রায়াল’ নির্মিত হয়েছিল রবার্ট কিং ও মিশেল কিংয়ের জনপ্রিয় মার্কিন সিরিজ ‘দ্য গুড ওয়াইফ’-এর ছায়ায়।
প্রথম মৌসুম পরিচালনা করেছিলেন সুপর্ণ ভার্মা। তবে এবারের মৌসুম পরিচালনা করছেন উমেশ বিস্ট। কাজল-যীশুর পাশাপাশি কুব্রা সেট, শিবা চাড্ডা, সোনালি কুলকার্নিসহ অনেকে অভিনয় করেছেন এতে। সিরিজটি মুক্তি পাবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর।